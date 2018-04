Lastniki za Elan iščejo strateškega kupca

Begunje na Gorenjskem – Podjetje Elan je na prodaj, je danes povedal glavni izvršni direktor Elana Jeffrey Tirman. Podjetje dobro posluje, je dejal, zanj pa se zanimajo različni potencialni kupci. Prodajni postopek bo vodilo podjetje Freitag & co., ki naj bi strateškega kupca za celoto ali za posamezne dele Elana poiskalo do konca letošnjega leta.

Jeffrey Tirman o potencialnih strateških partnerjih, ki da se zanimajo za Elan ni hotel govoriti, dejal je le, da je za to še prezgodaj. Prav tako ni povedal za koliko bi bila lastnika, ki sta v Elan lastniško vstopila julija 2015 (Merrill Lynch International, ki je 4,9-odstotni lastnik Elana in VR Capital oziroma njegova hčerinska družba Wiltan Enterprises Limited ki je 95,1-odstotna lastnica Elana), pripravljena prodati begunjsko družbo. Večji ko bo iztržek, bolje bo, je dejal Tirman.

Za svetovalca so izbrali nemško svetovalno podjetje Freitag & co., ki bo raziskalo trg in prepoznalo priložnosti oziroma prodajno ponudbo Elana predstavil potencialnim kupcem z vsega sveta. So izkušeni in zelo dobri, je izbor svetovalca pojasnil Tirman in omenil, da so med drugim svetovali tudi pri prodaji družbe Swatycomet.

V podjetju so v zadnjih skoraj treh letih veliko počistili in uvedli spremembe v upravljanje podjetja, je izpostavil Tirman, s čimer so zagotovili stabilnost poslovanja. Pred tem, ko je bil Elan v državni lasti, se je prebijal od ene krize do druge, je ocenil Tirman, po njihovem prihodu v podjetje so zasebni lastniki vlagali v posodobitve opreme, stavb in v podjetje v skoraj treh letih skupaj iz poslovanja vložili deset milijonov evrov, zaključili so večino starih zgodb. Odnose z bankami in z dobavitelji je označil za stabilne in dobre.

V treh letih so zaposlili 200 novih delavcev in jih je zdaj okoli 800. Lani so prihodke v primerjavi letom 2016, ko so ustvarili dobrih 61 milijonov evrov prihodkov, povišali za 15 odstotkov, zadolženost pa znižali na 3,5 milijonov evrov. Vse štiri divizije rastejo, pravi Tirman, ki je lansko sezono na področju proizvodnje smuči ocenil kot fantastično, na področju vetrne energije je bilo uspešno leto, težave so imeli na področju plovil in za letos pričakuje dobro leto.

Tirman je o nameravani prodaji Elana včeraj obvestil tudi delavski sindikat in kot je dejal predsednik sindikata v Elanu Dušan Ferjan si želijo na strateškega partnerja, ki bi ohranil enovito podjetje in ki bo še naprej vlagal v posodobitve.

Elan pričakuje vsaj eno transakcijo do konca leta, je dejal Tirman in dejal, da si namesto finančnih vlagateljev želijo predvsem strateškega partnerja iz industrije