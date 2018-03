Le strast do dela vodi v izjemne dosežke

Ljubljana – K 353. imenom na steni slavnih v stavbi Gospodarske zbornice Slovenije se je pridružilo devet novih. Ob razglasitvi prejemnikov jubilejnih 50. nagrad GZS je direktorica zbornice Sonja Šmuc povedala, da je stena presek časa, »z nje lahko vidimo, katere panoge in podjetja so bili nosilci gospodarstva v nekem času«.

Letošnji nagrajenci so: Flora Cvetka Tinauer, Borut Čeh, Rado Čulibrk, Robert Golob, Branko Kamenšek, Ivan Kralj, Matjaž Omladič, Marko Pleško in Iztok Špan. Rdeča nit slavnostne podelitve je bila strast, »kajti strast je tista, ki sanje spreminja v uspeh,« je poudarila Šmučeva.



Predsednik komisije za nagrade Janez Škrabec pa je dejal: »Če hočeš delati nekaj velikega, moraš to imeti resnično rad. To je tek na dolge proge, v katerem padeš, si razočaran, želiš odnehati. Večina res odneha, kdor pa delo opravlja s strastjo, vztraja. In uspeh je, da kljub porazom ne izgubiš navdušenja, da vstaneš in poskusiš znova.« Predsednik države Borut Pahor je poudaril, da si želimo, da bi se država navzela tega poguma in podjetnosti za strukturne spremembe.



