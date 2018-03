Lisca poleti z novim generalnim direktorjem

Ba. Pa.

Ljubljana – Generalni direktor sevniške Lisce Goran Kodelja bo na svojo pobudo in v sporazumnem dogovoru z nadzornim svetom sredi leta vodenje podjetja predal Marku Ninčeviću, ki bo mandat nastopil 1. julija.

»Moja odločitev je osebne narave, moji prihodnji cilji pa so povezani z delovanjem v domači občini Vipava,« je odločitev pospremil Kodelja.

Lisco je vodil od leta 2005, v za tekstilno industrijo težkih in izzivov polnih časih. Podjetje danes pod blagovno znamko Lisca in Cheek by Lisca v 130 lastnih in franšiznih trgovinah prodaja na več kot petindvajset evropskih in bližnjevzhodnih trgih.

Skupina Lisca, ki jo sestavljajo krovna družba Lisca, d. d., in devet hčerinskih družb v osmih različnih državah zaposluje 760 ljudi. Prihodki od prodaje so lani znašali 33,6 milijonov evrov, čisti dobiček pa 2,9 milijonov evrov. Poslovni načrt za letos predvideva, da bodo prihodki od prodaje narasli na 35,8 milijona evrov, čisti dobiček pa na 3,4 milijona evrov.