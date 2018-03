Luka Koper v reševanje IPS z različnimi oblikami zaposlovanja

Be. B., STA

Koper - Nadzorni svet Luke Koper se je danes seznanil s strategijo na področju IPS, ki po besedah predsednika uprave Dimitrija Zadela predvideva tako neposredno zaposlovanje kot zaposlovanje prek kadrovskih agencij in zunanjih pogodbenih izvajalcev. Na seji so sklenili, da se strategijo dopolni, sočasno pa se začne z izvajanjem akcijskega načrta.

Kot je v izjavi za medije ob robu seje nadzornega sveta povedal predsednik uprave Luke Zadel, je o samem številu zaposlitev zdajšnjih delavcev izvajalcev pristaniških storitev (IPS) težko špekulirati, vendar je predvideno, da se bo pretežno zaposlovalo v Luki Koper, manjši del bodo predstavljale agencijske zaposlitve, približno četrtina dejavnosti pa bo potekala prek zunanjih pogodbenih izvajalcev.

»To ne bodo IPS. To bo zakoniti outsourcing s sredstvi in dejavnostjo,« je poudaril Zadel in dodal, da so podobni modeli v uporabi tudi v drugih pristaniščih. Zadel sicer predvideva, da bodo omenjeni outsourcing izvajali predvsem na avtomobilskem in v določenem delu na kontejnerskem terminalu.

Prvi luški nadzornik Uroš Ilić je pojasnil, da so se po današnji predstavitvi dogovorili, da uprava strategijo še nekoliko dopolni, sočasno pa začne z izvajanjem akcijskega načrta za implementacijo strategije ter zunanjo verifikacijo same strategije, in sicer predvsem z vidika zagotavljanja zakonitosti, gospodarnosti, neodvisnosti in poslovne uspešnosti družbe.

Pri tem je Ilić zavrnil, da bi imeli nadzorniki zadržke do strategije kot take: »Normalno je, da se tako pomemben strateški dokument na eni sami predstavitvi s strani kapitalskih predstavnikov v nadzornem svetu, ki smo se danes prvič srečali s tem, ne more dokončno sprejeti. Posebej, ker je želja nadzornega sveta, da se poišče dolgoročno, zakonito in vzdržno rešitev.«

Po Zadelovih besedah naj bi akcijski načrt pripravili predvidoma do konca aprila, prav tako v roku enega meseca pa naj bi bila nared verifikacija strategije.

Potrebnih bo »nekaj milijonov«

Glede vpliva strategije na poslovanje Luke Koper je Zadel povedal, da gre za zakonit in poslovno vzdržen model, številke pa da bodo predstavljene v rebalansu poslovnega načrta, ki bo predvidoma nared v juniju. Na dodatno vprašanje, koliko dodatnih sredstev bo potrebnih za nove zaposlitve, pa je odvrnil, da »nekaj milijonov«.

O samem številu zaposlitev Zadel ni želel špekulirati, saj, kot je pojasnil, eno so izdane dovolilnice, drugo pa opravljene ure. O številu zaposlitev bo tako moč govoriti, ko bodo v drugi fazi šli v prilagoditev delovnih procesov.

Kot je še navedel predsednik uprave, imajo trenutno pogodbe s 33 podjetji IPS, s katerimi se bodo tudi dobili in prediskutirali časovnico strategije oz. predvidene rešitve.