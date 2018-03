»Mama« zreškega GKN Driveline ne mara »snubca«

Vodstvo britanskega podjetja GKN, ki izdeluje sestavne dele za motorna vozila in letala, je zavrnilo 8,1 milijarde funtov vredno zadnjo prevzemno ponudbo britanskega podjetja Melrose. Vodstvo GKN meni, da podjetje Melrose nima dovolj izkušenj, da bi učinkovito upravljalo podjetje GKN, zato upa, da bodo ponudbo zavrnili tudi delničarji.

Začetki sodobnega britanskega podjetja GKN segajo v 18. stoletje, ko so leta 1759 v Južnem Walesu ustanovili železarno Dowlais, ta pa se je po več združitvah z drugimi podjetji na začetku 20. stoletja preimenovala v podjetje Guest, Keen and Nettlefolds (GKN) in nato svoj sedež preselila v Redditch v osrednji Angliji. Po prvi svetovni vojni je GKN začel izdelovati sestavne dele za avtomobilsko industrijo in zdaj GKN velja za eno največjih britanskih industrijskih podjetij.