Man al Sanea je s svojim podjetjem pustil predvsem dolgove

Profil: tudi v arabskem svetu lahko milijarder konča v stečaju in na dražbi.

Saudskoarabski milijarder je po propadu svojega poslovnega imperija za seboj zapustil dolgove, vredne več milijonov evrov. Upniki računajo na to, da bodo s prodajo njegovega premoženja dobili nazaj vsaj del dolgov.

Saudskoarabski poslovnež kuvajtskega rodu Man Abdul Vahed al Sanea je leta 1980 ustanovil poslovno skupino Saad, ki se je ukvarjala predvsem z gradbeništvom, finančnimi storitvami in naložbami. Podjetje Saad je več let poslovalo zelo uspešno in al Sanea je postal milijarder, revija Forbes ga je leta 2007 uvrstila celo na seznam sto najbogatejših ljudi na svetu.