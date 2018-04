Manjši bi stavkal, večji se pogaja

Med pogajanji o kolektivnih pogodbah in po izpolnitvi dela zahtev SPESS je SDRES napovedal stavko.

Velenje - Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije (SDRES) je v Premogovniku Velenje za 17. april napovedal dvourno opozorilno stavko v nekaterih delih Premogovnika Velenje (PV) in v delu hčerinske družbe HTZ. V drugem, večjem podjetniškem Sindikatu pridobivanja energetskih surovin (SPESS) se temu ne bodo pridružili, uprava PV pa predlaga opredeljevanje delavcev do stavke na zborih delavcev.

SDRES ni podpisnik podjetniške kolektivne pogodbe PV, a je prisoten na pogajanjih SPESS o hišnih in panožnih kolektivnih pogodbah. Predsednik SPESS Simon Lamot pravi, da so se doslej dogovorili o polovico odprtih vprašanj, v začetku leta pa tudi za izplačilo nagrad rudarjem za delovno uspešnost v letu 2017.

Stavkovni odbor SDRES v PV je januarja upravi PV vročil 11 stavkovnih zahtev in jih doslej tudi po zaslugi pogajanj, ki jih vodi SPESS, nekaj že umaknil. Kljub temu je pred prazniki SDRES sklenil, da aprila izvede opozorilno stavko v treh organizacijskih enotah PV in eni enoti hčerinske družbe HTZ, kjer SDRES ni sicer reprezentativen.

Predsednik stavkovnega odbora Asmir Bećarević danes ni pojasnil, pri katerih zahtevah ostajajo. Kolikor smo uspeli izvedeti, pa zahtevajo do konca obratovanja rudnika upoštevanje vseh pravic zaposlenih in dobro kadrovsko načrtovanje, poračun premalo izplačanih plač za poln delovni čas za obdobje 2014-2016 z obrestmi, vključitev priprav na delo oziroma na odhod v jamo v delovni čas, ohranitev plač tudi ob zmanjšani proizvodnji, izplačilo polnega regresa za letni dopust do 30. junija ter plačilo za čas stavke.

Bećarević: »Glede zahtev, ki se nanašajo na dolgove iz preteklosti, je utopično nadaljevati poganja v socialnem dialogu. Slednji je priročen inštrument zavlačevanja, izkoriščanja, brzdanja nezadovoljnih delavcev in ob upoštevanju zastaralnega roka za izogibanje izplačila dolgov, zato bomo pravico poiskali na sodišču.«

Na napoved dvourne opozorilne stavke SDRES se je uprava PV danes odzvala z napovedjo, da se bo poslovodstvo premogovnika 9. aprila s svetom delavcev skušalo dogovoriti za sklic zborov delavcev, ki bi bili v drugem tednu aprila, torej še pred opozorilno stavko SDRES. »Na njih se bodo zaposleni lahko izrekli, ali stavko podpirajo ali ne,« so sporočili z uprave Premogovnika Velenje.