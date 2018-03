Marino prevzema Klarič, sumljiva vloga Yorka

Portorož – Za nakup Marine Portorož je od štirih kandidatov v ožjem izboru ostalo le še avtobusno prevozno podjetje Adventura Holding v lasti Darka Klariča. Izpadli pa so MK Group srbskega podjetnika Miodraga Kostića, singapurski SUTL in portoroško podjetje P&P družine Polič.

Ker se prodaja Marine Portorož v lasti Term Čatež vleče že več let in ker so zavezujoče ponudbe štirje ponudniki oddali že sredi decembra ter jih januarja vsaj trije od njih še nekoliko izboljšali, mnoge zanima, ali bo tretji poskus prodaje uspel.Kmalu po izboljšanju danih zavezujočih ponudb so mediji poročali, da naj bi se vse ponudbe gibale okoli 21 milijonov evrov in da je najboljšo po neuradnih informacijah dal Darko Klarič.