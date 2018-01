Mark Karpeles z borze Mt. Gox bo mogoče z bitcoini vseeno zaslužil

Nekdanji vodja borze Mt. Gox, ki je nekoč veljala za eno največjih borz za trgovanje z bitcoini, nato pa propadla zaradi domnevne kraje bitcoinov, bo zdaj s propadom borze verjetno zaslužil zelo veliko denarja.

Mark Karpeles se je rodil v Franciji in po opravljeni srednji šoli nekaj let delal kot razvijalec programske opreme za podjetje Linux Cyberjoueurs, nato se je leta 2009 preselil v Tokio in ustanovil podjetje Tibanne.

Leta 2011 je podjetje Tibanne od programerja Jeda McCaleba kupilo spletno borzo Mt. Gox za trgovanje s kriptovaluto bitcoin in Karpeles je bil njen izvršni direktor vse do njenega propada.