Menjava v vrhu Deutsche Bank?

Ljubljana - Obeta se menjava na čelu Deutsche Bank, vendar za zdaj še ni znano, ali je že v teku ali pa nadzorni odbor zgolj preverja različne možnosti. Med možnimi kandidati, ki naj bi zamenjali angleža Johna Cryana v vrhu največje nemške banke je tudi Francoz Jean Pierre Mustier, ki trenutno vodi največjo italijansko banko Unicredit.

Delnice Deutsche banke so letos izgubile skoraj 30 odstotkov in so najnižje po novembru 2016.