Mercator in dobavitelji v pričakovanju poravnave

Ljubljana – »Če sedanje stanje primerjamo s tistim z začetka leta 2017, lahko ugotovimo, da sta oba zakona, lex Mercator in lex Agrokor, pripomogla k stabilizaciji sistema,« ocenjujejo v Mercatorju. Za redno poslovanje in nemotene procese je bilo ključno, da je novi upravi uspelo takoj po imenovanju zagotoviti stabilnost znotraj sporazuma z bankami upnicami Mercatorja. Stabilnost pa je zagotavljalo tudi dobro poslovanje Mercatorja; 26. aprila bodo objavili revidirano letno poročilo za lani. Lastništva v Mercatorju ne komentirajo, čakajo pa na poravnavo na ravni Agrokorja, ki bo nakazala tudi prihodnji razvoj družbe.



Po oceni Izidorja Krivca, direktorja in lastnika Celjskih mesnin, je okoli dve tretjini slovenskih dobaviteljev iz živilskopredelovalne industrije ohranilo poslovne stike z Agrokorjevim Konzumom. Večinoma z njim manj trgujejo, previdneje, a po pogojih, kot so jih določili v prvotnih pogodbah.

Okoli 40 odstotkov zapadlih terjatev (skupaj jih je bilo za 30 do 40 milijonov evrov) so v zadnjem letu dobili poplačanih, nekaj denarja pa še pričakujejo. Nekateri upniki so se, tako kot tudi Celjske mesnine, delno odločili za tako imenovani »roll up«, kar pomeni, da kupca financirajo naprej, v zameno pa bodo imeli prednost pri poplačilu starih Agrokorjevih obveznosti; poplačani bodo v nekoliko večjem deležu, a nosijo večje tveganje. Določen del dolga bodo verjetno spremenili v kapital.

Kakšno bo razmerje, bo jasno najpozneje do junija, ko bo nova uprava posredovala upnikom v potrditev svoj predlog. Za zdaj Agrokor v glavnem spoštuje plačilne roke (ti so različni od 45 do 60 dni), saj je likviden, ker stari zapadli dolgovi po »stand still« sporazumu mirujejo. Kolikšen delež jih bo lahko odpisal, bo odvisno od poravnave. »Slovenski dobavitelji na to ne bomo mogli veliko vplivati. Vsi skupaj komaj odtehtamo enega srednje velikega hrvaškega. Razen malih, ki so bili poplačani v celoti, smo, kolikor vem, vsi približno enako obravnavani,« doda Krivec.

In čemu podjetje vztraja pri prodaji Konzumu? Celjske mesnine, na primer, mu dobavljajo okoli polovico količin iz časa pred zlomom Agrokorja. »Preprosto zato,« pojasnjuje Krivec, »ker verjamemo, da bo Agrokor, z njim pa Konzum, po finančnem prestrukturiranju očiščen, manjši, vitko organiziran in kot tak ne bo v nič slabši kondiciji kot katerikoli drugi trgovec, zato smo se odločili, da z njim delamo naprej.«

Dogajanje v Agrokorju pa je pravzaprav blagodejno učinkovalo na poslovanje in odnose dobaviteljev z Mercatorjem; ta je po Krivčevih besedah tudi zaradi lex Mercatorja lahko posloval bolj samostojno, na police je postavil več slovenskega blaga in bil uspešnejši.

Tatjana Zagorc: Zaradi težav v Agrokorju se slovenski živilski proizvajalci ozirajo po novih tujih trgih. Foto: Aleš Černivec/Delo

S Krivcem se strinja tudi Tatjana Zagorc, direktorica zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS. Pravi, da so težave hrvaškega trgovca gotovo eden od vzrokov, da se slovenski živilski proizvajalci ozirajo po novih tujih trgih, oddaljenih in nekoliko bližjih. Tako recimo ob poskusih prodora na kitajski trg potekajo še testiranja prislovično nedostopnega francoskega trga in poljskih kupcev višjega cenovnega razreda z različnimi živilskimi izdelki.