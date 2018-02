Mercator v fazi pridobivanja dovoljenj za nov logistični center

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Mercator je pri projektu gradnje logistično-distribucijskega centra v Ljubljani v fazi pridobivanja dokumentacije in dovoljenj. Od tega je odvisen časovni načrt projekta, katerega vrednost je ocenjena na okoli sto milijonov evrov, so povedali v družbi.

Mercator načrtuje gradnjo centra v ljubljanskem BTC, ki pomeni uresničitev enega najpomembnejših strateških razvojnih projektov te družbe. Center bo zgrajen z namenom centralizacije skladiščne dejavnosti, optimizacije stroškov poslovanja in modernizacije poslovanja.

Gradnja naj bi bila zaključena do konca prihodnjega leta, a je časovni načrt odvisen od poteka pridobivanja vseh potrebnih dokumentov in dovoljenj. V center bo družba lahko preselila celotno administracijo iz stolpnice na Dunajski cesti in sedanji distribucijski center na Slovenčevi cesti v Ljubljani.

Denar od monetizacije nepremičnin

Sredstva za gradnjo namerava družba pridobiti iz monetizacije nepremičnin, s čimer naj bi zbrala 350 milijonov evrov in del namenila tudi za poplačilo dela obveznosti do bank. Projekt monetizacije je stekel konec lanskega leta, vanj pa je med drugim vključenih 17 Mercatorjevih centrov v Sloveniji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini.

Prvo pogodbo za center v Beogradu so podpisali tik pred koncem lanskega leta. Takrat je Mercator s podjetjem Retail Center iz Beograda podpisal pogodbo o prodaji centra in pogodbo o dolgoročnem najemu dela trgovskega centra. Kupo-prodajna cena je znašala 46 milijonov evrov brez DDV.

Projekt sicer zajema prodajo različnih nepremičnin in prodajo trgovskih centrov. V teh bodo ohranili svojo dejavnost, saj projekt predvideva prodajo centrov in hkraten dolgoročni najem trgovskega dela. Povabilo k nakupu so poslali širokemu naboru predvsem tujih potencialnih vlagateljev v nepremičnine, so še povedali.