Merilo za ceno mora biti učinek za bolnika, ne prodane tablete

Novartis je samo lani za raziskave in razvoj namenil devet milijard ameriških dolarjev, kar pomeni 19 odstotkov njihovih prihodkov od prodaje. »Za razvoj posameznega zdravila potrebujemo deset let in v našem interesu je, da bodo zdravstveni sistemi v državah dolgoročno močni in stabilni ter tako sposobni plačevati naše inovativne izdelke,« pravi Stephen Moran, globalni vodja za strategijo v Novartisu.

V farmacevtskem gigantu se zato zavzemajo za zdravstvo, ki temelji na izidih zdravljenja (Value-based healthcare). Torej, da so ponudniki plačani glede na rezultate, da se vrednoti izid za bolnika, in ne število zdravljenj, opravljenih operacij, predpisanih zdravil ... »Premakniti se morajo od količine k vrednosti, merilo naj bo rezultat zdravljenja. Bolnik mora že v prvi obravnavi dobiti najboljša zdravila, ki mu bodo čim prej omogočila normalno življenje. Zdravstveni sistemi, kakršni so zdaj, nasprotno, spodbujajo, da se dela več, porabi več zdravil, saj to vpliva na plačila, rezultat ni najpomembnejši,« je povedal Moran.

A pomembno je tudi celostno meriti učinek določenega ukrepa, posega, zdravila, pravi Moran. »Zdaj se sistemi tipično usmerjajo na njegovo klinično vrednost, na primer ali je bolnik preživel, ali mu gre bolje. Upoštevati bi morali tudi vrednost za bolnika, torej, ali se je njegova kakovost življenja izboljšala, na primer, ali lahko hodi kot je prej, ali lahko prejema manj injekcij, ali hospitalizacija ni več potrebna.

Zdravilo se ne vrednoti niti po vrednosti, ki jo prinese zdravstvenemu sistemu, na primer, ali preprečuje hospitalizacijo. In ne nazadnje, po družbeni vrednosti: kako hitro se lahko bolnik vrne na delovno mesto, ali ne potrebuje več domače oskrbe ...