Na Eurofins Erico odpuščanje zaradi razvoja inštituta

Na Inštitutu za ekološke raziskave Eurofins Erico so iz poslovnega razloga odpustili štiri - med njimi tudi predsednika sveta delavcev - od 45 zaposlenih. Sindikat temu nasprotuje, a dosedanji pogovori direktorja Marka Mavca in predstavnika lastnikov Adriana Kisa niso prepričali, da bi odpovedi preklicali. Mavec pravi, da so odpuščeni delali v programih, ki imajo že več let izgubo.



Toda Aleš Vodovnik, sekretar območnega sindikata Skei Velenje, dodaja, da je nenavadno, da so odpuščeni prav najbolj izpostavljeni predstavniki delavcev. »V ponedeljek se bomo sestali s člani sindikata in ni izključeno, da bomo razmislili tudi o stavki,« napoveduje Vodovnik.