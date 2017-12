Na ljubljanskem letališču rekord

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Na ljubljanskem letališču so letos zabeležili rekordno število potnikov. Kot so sporočili iz družbe Fraport Slovenija, so jih do srede našteli 1.676.032, s čimer so za 2650 potnikov presegli dosedanji rekord iz leta 2008.

Na ljubljanskem letališču so leta 2008 zabeležili 1.673.382 potnikov, letošnji rekord pa bodo na Brniku še izboljšali, saj je do konca leta ostalo še nekaj dni. Kot so zapisali na Fraportu, bo dokončno število potnikov znano v začetku prihodnjega leta. V družbi pričakujejo, da bo v primerjavi z lanskim letom rast števila potnikov 20,1-odstotna.

V družbi rast prometa pripisujejo predvsem krepitvi mreže letalskih povezav v lanskem in letošnjem letu ter posledično konkurenčnejši ponudbi.

To je sicer že tretji rekord, ki so ga letos zabeležili v Fraportu. Prva dva nova prometna rekorda letališča sta bila dosežena septembra, ko so zabeležili največje mesečno število potnikov med vsemi dosedanjimi septembri, 17. septembra pa so zabeležili največje dnevno število potnikov doslej.

Goran Dragić s pokalom, v ozadju Luka Dončić. Foto: Igor Mali

K rekordu je pripomogla slovenska košarkarska reprezentanca, ki je ta dan osvojila zlato na evropskem prvenstvu v Istanbulu.