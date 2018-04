Nadzorniki SDH na ruleti za upravo družbe

Po nedavnem odstopu članice uprave SDH Nade Drobne Popovič bodo nadzorniki družbe v sredo razpravljali tudi o tem, kdo od njih bo začasno sedel v vodstvo holdinga. Kot je mogoče izvedeti neuradno, med njimi ni velikega interesa za to funkcijo.



Drobne Popovičeva je sredi aprila nadzorni svet presenetila z nepreklicnim odstopom s funkcije, ki jo je opravljala od jeseni 2015. Skladno s pogodbo bo na tem položaju ostala še 60 dni, nato pa zapušča družbo.



Uprava Slovenskega državnega holdinga (SDH) je že tako ali tako le dvo- namesto tričlanska, v tem času bo zato nujno poiskati njenega naslednika. Ker so pred vrati volitve in ker je bil nadzorni svet pred kratkim neuspešen že pri iskanju tretjega člana uprave, je pravzaprav edina možna hitra rešitev, da to nalogo prevzame nekdo od nadzornikov, kot to za največ leto dni omogoča zakon o gospodarskih družbah.



V nadzornem svetu največjega upravljavca državnih naložb poleg predsednika Damjana Beliča sedijo še Andrej Bertoncelj, Igor Kržan, Duško Kos in Janez Vipotnik. Ker menda nihče od njih ne kaže velike želje, da bi se usedel v upravo, ni nujno, da bo nadzorni svet kandidata za to potrdil že v sredo. Drobne Popovičeva je skrbela za upravljanje državnih družb, prestrukturiranje in finančno upravljanje SDH, kar pomeni, da njenega naslednika čaka veliko dela, in tudi časa za uvajanje ne bo prav veliko, še posebno če bo odločitev sprejeta v zadnjem trenutku.