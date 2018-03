Nadzorniki SŽ potrdili novo delavsko direktorico

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Nadzorni svet Slovenskih železnic (SŽ) je za novo delavsko direktorico imenoval Nino Avbelj Lekić. Ta je na položaju nasledila Alberta Pavliča, ki ga je svet delavcev pred dobrima dvema tednoma razrešil s tega položaja. Nadzorniki so potrdili tudi predlog vodstva družbe glede ponudbe za nakup novih potniških vlakov.

Povod za Pavličevo razrešitev z mesta delavskega direktorja je menda spor s predsednikom sveta delavcev in generalnim sekretarjem sindikata strojevodij Silvom Berdajsom, in sicer, kot je pred časom poročal portal Siol, zaradi preiskave o sumu korupcije na SŽ. Lani se je namreč na podlagi anonimne prijave v družbi SŽ-Potniški promet začela policijska preiskava, kriminalisti so menda iskali dokaze o sumih jemanja podkupnin v zameno za napredovanja znotraj družbe. Vodstvo SŽ je napovedalo, da bo o tem seznanilo tudi nadzorni svet.

Berdajs je takrat za STA povedal le, da je Pavlič izgubil zaupanje. Pavlič pa je nekaj dni kasneje sporočil, da bo odslej vodil Sindikat železničarjev Slovenije, s čimer ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje funkcije delavskega direktorja.

Spor med Pavličem in Berdajsom se sicer, kot je v začetku tedna poročal Siol, baje zaostruje. Pavliču so menda preprečili vstop v njegovo pisarno, zaradi česar so v sindikatu železničarjev za prejšnji torek sklicali zbor delavcev, na katerem bi ti zahtevali »konec drugorazrednosti in neenakosti na SŽ«. Zbor je bil sicer zaradi smrti v Pavličevi družini za nedoločen čas preklican.

Z dogajanjem se je v sredo na maratonski seji – trajala je od 13. do 19. ure – seznanili tudi nadzorniki SŽ pod vodstvom Bojana Branka. »Zanima nas, kaj se v sistemu dogaja, to je treba vedeti, ne smemo pa se vmešavati v zadeve, ki se tičejo socialnih partnerjev in medsebojnih odnosov,« je danes za STA pojasnil Brank.

Zadnjo besedo bo imel SDH

Nadzorniki so sicer po Brankovih besedah potrdili tudi predlog vodstva SŽ glede ponudbe za nakup voznih sredstev za potniški promet, zadnjo besedo glede izbire ponudnika pa bo imel Slovenski državni holding kot predstavnik lastnika – države. Kot je znano, je na razpis prispela le ponudba švicarskega proizvajalca Stadler.

Železnice, kot je pred časom za STA povedal generalni direktor SŽ Dušan Mes, dobavo 25 novih potniških vlakov načrtujejo za leto 2019. Stadler naj bi v prvi fazi dobavil deset dvonadstropnih garnitur, deset enonadstropnih in pet dizelskih. O končni vrednosti pogodbe Mes ni hotel govoriti, cilj je, da bi bila okoli 150 milijonov evrov brez DDV.

Nadzorni svet je sicer v sredo obravnaval tudi lansko in tekoče poslovanje SŽ. V družbi so danes povedali, da bodo javnost z lanskim poslovanjem in tudi z informacijo o nakupu novih potniških vlakov seznanili prihodnji teden, je pa Mes v pogovoru za STA še povedal, da se je poslovanje železnic lani izboljšalo in da so na ravni skupine v 2017 ustvarili okoli 30 milijonov evrov dobička iz poslovanja in 28 milijonov evrov čistega dobička.

Poslovanje SŽ je sicer tudi pod drobnogledom računskega sodišča, ki končuje revizijo poslovanja skupine. V prihodnjem obdobju je tako pričakovati končno poročilo računskega sodišča.