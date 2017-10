Naj bo posel vaša edina skrb

Za mala in srednje velika podjetja Telekom Slovenije ponuja celovite telekomunikacijske rešitve, vključno s podporo IT.

Telefon, ki je bil s kablom priključen v svet, je bil nekoč pomembno orodje uspešnega poslovanja. Danes to seveda ne zadošča več, saj se posel odvija globalno, tako rekoč 24 ur na dan. Tega se zavedajo tudi v Telekomu Slovenije, ki se je v zadnjih desetletjih iz ponudnika fiksne telefonije razvil v podjetje, ki ponuja celovite informacijsko-komunikacijske rešitve. Ponuja ne le osnovne komunikacijske rešitve, kot so telefonija, fiksna in mobilna, dostop do interneta in spletna televizija, ampak še številne dodatne storitve, ki podpirajo uspešno poslovanje. Številne so že vključene v Telekomove poslovne pakete, druge pa so njihovim naročnikom na voljo ceneje, kot če bi jih kupovali na trgu. Tako lahko podjetja z njihovimi poslovnimi paketi dobijo vse na enem mestu, z enim računom in eno podporno službo, ki pomaga v primeru morebitnih težav pri uporabi njihovih storitev.

Dostopni kjer koli

Telekomovo prenovljeno ponudbo za podjetja še najbolje oriše njihov slogan: »Vi podpirate Slovenijo, mi skrbimo za vas.« Poslovni paketi bodo poskrbeli za informacijsko-komunikacijske potrebe podjetja, saj lahko vsebujejo fiksni in mobilni internet, fiksno in mobilno telefonijo ter storitve v oblaku, ki zagotavljajo varno, učinkovito in uspešno poslovanje, ne glede na to, kje ste.

Storitev Office 356 na ključ vključuje 1 TB prostora za shranjevanje podatkov v oblaku z najnaprednejšo zaščito ter nabor številnih programov, ki bodo občutno olajšali vaše vsakodnevno delo z dokumenti. Do njih boste lahko vedno dostopali z različnih naprav. Delo bo še hitreje steklo s samodejnim shranjevanjem in hkratnim urejanjem z drugimi. Podatki so varno shranjeni v oblaku, za kar poskrbi program OneDrive for Businees, zaščiten z najnaprednejšo tehnologijo. Vsi naročniki enega od poslovnih paketov Telekoma Slovenije boste programski paket Office 365 Business Essentials prejeli na ključ, brez stroškov namestitve. Seveda so pri Telekomu Slovenije poskrbeli tudi za ustrezno podporo, saj vam bo ob morebitnih nadaljnjih vprašanjih in težavah na voljo zanesljiva ekipa njihovih svetovalcev.

Veliko posla se odvija na spletu

Dejstvo je, da se vedno več posla odvija na spletu, zato je dober spletni nastop pomemben dejavnik poslovne uspešnosti. To še posebej velja pri malih in srednje velikih podjetjih. Tudi na tem področju vam lahko pomagajo strokovnjaki Telekoma Slovenije. Namreč vsi poslovni paketi vključujejo brezplačno registracijo spletne domene za eno leto. Tako boste poskrbeli za večjo prepoznavnost vašega podjetja z imenom podjetja v e-poštnem naslovu.

Ob tem vam storitev Spletna stran, ki je na voljo v štirih različicah, omogoča, da strokovnjakom Telekoma Slovenije zaupate postavitev spletne strani vašega podjetja. Paketi so prilagojeni glede na velikost podjetja in vrsto posla, s katerim se ukvarjate. Spletno stran lahko z rastočimi potrebami z dodatnimi moduli tudi nadgrajujete. »Pred izdelavo spletne strani skupaj definiramo cilje in določimo grafično podobo. Vsebine spletne strani potem urejate in upravljate sami z enostavnim spletnim vmesnikom. Če pa se kaj zalomi, se za pomoč vedno lahko obrnete na nas,« pravijo sogovorniki.

Odpirate spletno trgovino?

Podobno kot pri postavljanju spletne strani vam strokovnjaki Telekoma Slovenije lahko pomagajo pri odpiranju spletne trgovine. Ta vam omogoča, da svoje izdelke predstavite tudi z videovsebino ali s široko galerijo. Naključne obiskovalce vaše spletne trgovine lahko prepričate z objavljenimi mnenji rednih strank ali s širokim opisom podjetja in izdelkov v e-trgovini.

