Največji izvozniki 2017: Zadovoljstvo z višjo plačo je kratkega diha

Približno 1900 evrov bruto znaša povprečna plača pri največjih izvoznikih, je pokazal izračun na podlagi odgovorov 117 podjetij. Preostalih 17, uvrščenih na lestvico, podatka ni sporočilo. V šestih podjetjih izplačujejo povprečno več kot 3000 evrov, manj kot 1500 evrov jih izplačuje 29, od tega eno 975 evrov.



Najvišje povprečne zneske izplačujejo v podjetjih z manj kot sto zaposlenimi, najvišje glede na višino plače se med večjimi podjetji uvršča Lek s 3900 delavci in povprečno plačo 2800 evrov bruto, skoraj 2700 evrov bruto na mesec prejema 1750 zaposlenih v LTH Castings, v Danfossu Trati pa 460 zaposlenih zasluži povprečno dobrih 2500 evrov bruto, v Drogi Kolinski in Litostroju Power je več kot 400 zaposlenih, podobni sta tudi povprečni plači, in sicer 2100 evrov bruto. Glede na aktualne teme, povezane s plačami, vključno z minimalno, smo o tem v anketi vprašali tudi izvoznike.



Večina je poudarila, da v podjetju nihče ne prejema minimalnega dohodka, strinjajo pa se, da je pomembno obvladovanje stroškov. Ker so izvozniki izpostavljeni zunanji konkurenci, še toliko bolj. Mnogi so v zvezi s tem izpostavili previsoko obremenitev plač. Podjetja, ki so del mednarodnih skupin, so zaradi tega manj konkurenčna tudi znotraj organizacij. Namesto zvišanja minimalne plače, ki vodi v uravnilovko, bi morali znižati obremenitev, se zavzemajo številni.



Povečanje učinkovitosti, debelejše denarnice



V Siapru menijo, da bi bilo treba podjetja, ki ne morejo zagotavljati najmanj 800 evrov neto plače, zapreti. Nujno je treba razbremeniti dajatev za srednji tehnični kader, plača dobrega inženirja bi morala znašati med 1600 in 2000 evri neto. »Plače morajo biti izraz produktivnosti in razvoja. Za večjo produktivnost je poleg robotizacije in digitalizacije procesov potrebno zelo racionalno zaposlovanje. Glavni problem niso plačne zahteve kadrov, ki jih primanjkuje, ampak to, da je med njimi le malo zelo dobrih,« ugotavljajo v KLS Ljubno, kjer najbolj nagradijo tiste, ki največ prispevajo k dodani vrednosti podjetja.



V Tu-valu ocenjujejo, da se vse preveč govori o problemu plač, zelo malo pa o organizaciji in produktivnosti. Če je produktivnost dovolj visoka ob ustrezni kakovosti izdelka, problema z minimalno plačo ni. »Povečevanje stroškov za plače ali namenjanje dela dobička za uravnavanje plač ni smiselno, če ni hkrati pogojeno z merili učinkovitosti,« so jasni v Leku, tudi v Kovinoplastiki Lož in Rotisu je povečevanje produktivnosti pogoj za korigiranje plač. Ugotavljajo pa, da so delavci pripravljeni službo zamenjati že za 50 evrov.



»Podjetja, ki smo v preteklosti imela ustrezno in korektno plačno politiko, imamo danes manj težav pri tem, kako zadržati kadre in pridobivati nove, kot tista, ki svojo konkurenčnost gradijo na najnižji plači,« poudarjajo v Lumarju, a dodajajo, da plača ni edini motiv, ki delavce pritegne ali odžene iz podjetja. Kljub temu, ugotavljajo v Preis Sevnica, »bo zaradi pomanjkanja kvalificiranih proizvodnih delavcev treba plače zvišati predvsem v proizvodnem sektorju ne glede na postavljeno raven minimalne plače, če želimo, da bomo za potencialne delojemalce zanimivi.«



Enako delo za različni plači



V Iskri Mehanizmih menijo, da je plačna politika v naši državi politično všečna, a precej daleč od tega, da bi bila dobra za Slovenijo: »Ne gre za to, da si ne bi zaslužili višjih plač, ampak da pozabljamo temeljni vzvod generiranja večjih plač: konkurenčnost. Večje plače za vse lahko prinesejo le kadri z znanjem, ki bi jih morali dobro plačati in stimulirati.



Predstavnik Strojkoplasta je opozoril, da je v plačni politiki narobe, da zaposleni prejemajo bonitete namesto da bi bila malica, prevoz na delo vključena v plačo. To bi vplivalo tudi na višino pokojnine. Tudi ni prav, da mladi za enako delo prejemajo nižje plačilo od starejših sodelavcev. V Iskratelu se strinjajo: »Naša trenutna plačna politika sporoča, da 'cenimo' delovno dobo, ne produktivnosti. Je pravično, da dve osebi, ki opravljata enako delo in zato sicer prejemata enako minimalno plačo, na koncu dobita različni plači? Zaradi daljše delovne dobe starejši dobi desetino več. Je potem nenavadno, da delodajalci raje zaposlijo mlajšo osebo?«



V Iskratelu še pravijo, da je v ospredje treba postaviti uspešnost zaposlenih in njihove kompetence in to nagrajevati, zvišanje minimalnih plač pa da lahko močno vpliva na rast plač, hkrati pa na večino zaposlenih dolgoročno ne deluje spodbudno.



Po zvišanju minimalne plače



V Domelu opisujejo, da se je z zvišanjem minimalne plače število prejemnikov povečalo. »Določena razmerja med plačilnimi razredi so se porušila, zato razmišljamo celo o ukinitvi najnižje vrednotenih delovnih mest. Skladno z vse večjo avtomatizacijo in digitalizacijo procesov je potreb po preprostih delovnih mestih v naši industriji vse manj, kljub temu pa določen delež ostaja, predvsem tam, kjer investicija v avtomatizacijo ni smiselna in racionalna,« so pojasnili. Podobno izkušnjo imajo v Poclain Hydraulics, kjer so z zvišanjem minimalnih plač povečali tudi najnižje plače.

»Razlog je tudi v tem, ker dela z nižjo dodano vrednostjo počasi izginjajo, transformacijo pa izvajamo skupaj z ukinjanjem najnižjih plač. S tem se seveda zvišujejo tudi pričakovanja po produktivnosti naših zaposlenih,« so poudarili v Poclainu. Letošnje zvišanje minimalne plače je za Elan vzdržno, »saj smo po eni strani z novo plačno politiko pomembno zmanjšali delež zaposlenih, ki prejemajo minimalno plačo, po drugi strani pa ocenjujemo, da bomo s povečanjem produktivnosti to kompenzirali.«



Plačni sistemi v podjetjih



Fotona je med redkimi podjetji v Sloveniji, v katerem delavci participirajo pri dobičku družbe, v Trival antenah plače vsako leto povečajo za tri do pet odstotkov, z rastjo življenjskih stroškov pa jih usklajujejo v Taninu, Danfossu Trati, Krki, TBP, Plastenki, Leku veterini, in ŽMLJ. V Drogi Kolinski so letos zvišali velik del plač, predvsem pri tistih delavcih, ki zaslužijo najmanj, podobno tej skupini več pozornosti namenjajo v AJM, ukrep so sprejeli v GKN Driveline.

V Boxmark Leather prejemki rastejo hitreje od inflacije, prav tako v podjetju Var. »Prizadevamo si, da bi še letos lahko izplačali tisoč evrov neto plače vsakemu zaposlenemu, kar bo pomembna sprememba za proizvodne delavce,« napovedujejo v Skazi, v Pekarni Pečjak so lani vsi zaposleni dobili povišek v višini pet odstotkov, lani je plače zvišala skupina TPV, podoben načrt ima tudi za letos. V Cinkarni Celje je 14-odstoten dvig plače posledica lanskega poslovanja družbe.



Tako kot še ponekod tudi v Iskraemecu uvajajo poleg osnovne plače še izplačilo na podlagi osebne ocene dela, natančno imajo določena pravila horizontalnega in vertikalnega napredovanja. Leta 2017 so napredovali 15 odstotkov vseh zaposlenih, pri določanju višine plače skladno z interno sistemizacijo delovnih mest upoštevajo raven njihovega znanja in izkušenj ter pričakovanega prispevka k rezultatom družbe.