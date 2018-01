Najprej šok, danes »kralji« bivalnih zabojnikov

Gornja Radgona – Avtoradgona in Elrad sta v socialističnih časih zaposlovala več kot tretjino vsega delovno aktivnega prebivalstva nekdanje velike občine Gornja Radgona. Poleg tega sta veliko prispevala za okolje, društva, občino in naložbe, zato je bil šok ob njunem propadu ogromen.



Na pogorišču so nastala številna uspešna podjetja, med njimi tudi Arcont - zdaj največji evropski proizvajalec bivalnih zabojnikov. Vse njihove zmogljivosti so zapolnjene in že od begunske krize delajo v treh izmenah, podjetje pa je imelo lani rekordne prihodke.