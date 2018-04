Največji izvozniki 2017: Revoz z naskokom pred Krko, Lekom in Gorenjem

Po štirih letih prevlade Krke na Delovi lestvici največjih izvoznikov se je letos, ko objavljamo rezultate poslovanja za leto 2017, na vrh spet zavihtel novomeški Revoz. Na tuje trge je lani poslal za več kot 1,575 milijarde evrov avtomobilov. Po neverjetni 47-odstotni rasti v primerjavi z letom prej je daleč za seboj pustil skupine Krka, Lek in Gorenje.

Na lestvici so podjetja, ki so k skupni vrednosti slovenskega izvoza - ta je bil po začasnih podatkih statističnega urada za leto 2017 skupaj 28,222 milijarde evrov - prispevala 44 odstotkov oziroma 12,489 milijarde evrov. Če dodamo še podatke za nekatera večja podjetja, ki nam informacij niso posredovala in smo v eni od tabel povzeli njihov izvozni dosežek v letu 2016, zajamemo še 2,17 milijarde. Ob upoštevanju, da statistični podatki zajemajo še nekatere panoge, ki jih v Delovo lestvico nismo vključili, je mogoče sklepati, da smo zajeli velik del največjih izvoznikov.

Štiri podjetja, ki začenjajo seznam naše košarice izvoznikov in edini na tuje prodajo za več kot milijardo evrov svojih izdelkov, so se letos med seboj pomešala bolj, kot je bilo to značilno v zadnjih letih. Revoz se je tako z zavidljivo rastjo, pravzaprav največjo med vsemi 132 podjetji na lestvici, na vrh zavihtel s tretjega mesta.