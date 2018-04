Naložbeni priložnosti pred nosom

Tokrat predstavljamo podjetji, ki sta v preteklem letu imeli dobre poslovne izide, njuni ceni na trgu sta pod knjigovodsko ceno, obljubljata zelo visoke dividendne donose v letošnjem letu, hkrati pa je bilo gibanje njunih tržnih cen v prvem četrtletju 2018 očitno imuno na politično tveganje, ki je v letošnjem prvem četrtletju prizadelo tržne donose mnogih vrednostnih papirjev.

Gre za obe največji slovenski zavarovalnici, za Zavarovalnico Triglav in Pozavarovalnico Sava (SavaRe). Medtem ko so mnogi trgi do sedaj v letošnjem letu zabeležili negativne donose (nemški DAX je padel za 7,4 odstotka, ameriški S & P500 pa se je znižal za 3,2 odstotka) sta Zavarovalnica Triglav in SavaRe v prvih treh mesecih letošnjega leta zabeležili več kot osem- oziroma 11-odstotni donos.