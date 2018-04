Nemški vlagatelji cenijo zanesljive dobavitelje

Ljubljana, Berlin – Izvoz Nemčije, ki je naša najpomembnejša zunanjetrgovinska partnerica, se je februarja nepričakovano zmanjšal, in sicer za 3,2 odstotka v primerjavi z januarjem. Čeprav z Nemčijo opravimo kar 20 odstotkov menjave v izvozu in uvozu, gospodarstveniki v Sloveniji menijo, da panika ni potrebna.



»Čeprav se je nemški izvoz na mesečni ravni res zmanjšal, je v primerjavi s februarjem lani še vedno višji za 2,4 odstotka, izvoz v druge članice EU pa se je povečal za kar 5,3 odstotka. Mesečni upad je zelo verjetno posledica negotovosti zaradi uvedenih carin ZDA in močnega evra kot pa upočasnjevanja gospodarske rasti,« so nam pojasnili v jeklarski skupini Sij, za katero je Nemčija največji posamični trg, kamor prodajo več kot četrtino vseh izdelkov.



Kljub padcu letos Nemčija izvaža več kot lani



V Nemčiji so februarja zabeležili največji padec izvoza po avgustu 2015, potem ko je po izračunu državne statistične službe že januarja v primerjavi z decembrom izgubil 0,4 odstotka. Številke so ugodnejše v primerjavi z istim obdobjem lani, saj te kažejo 2,4-odstotno povečanje izvoza, a so tudi te le slaba tolažba za nemške izvoznike, saj so januarja v primerjavi z letom pred tem zabeležili 8,6-odstotno povečanje.



Februarja so v Nemčiji zaznali tudi zmanjšanje uvoza, ki se je v primerjavi z mesecem pred tem zmanjšal za 1,3 odstotka, v primerjavi z istim obdobjem lani pa se je tudi ta povečal za 4,7 odstotka. Povpraševanje po nemških izdelkih se najbolj povečuje v državah Evropske unije in na Kitajskem, medtem ko v ZDA nazaduje in ekonomisti se sprašujejo, ali na to že vpliva bojevita trgovinska retorika ameriškega predsednika Donalda Trumpa.