Neuradno: varuh konkurence menda dovolil prevzem Pro Plusa

Varuh konkurence je menda prižgal zeleno luč družbi Slovenia Broadband, da prevzame Pro Plus, ki oddaja programa POP TV in Kanal A.

N. G.

Ljubljana – Svet Agencije za varstvo konkurence je družbi Slovenia Broadband menda dovolil prevzem Pro Plusa. Ugotovil naj bi namreč, da je koncentracija skladna s pravili konkurence in sprejel predlagane korektivne ukrepe, smo izvedeli neuradno. Direktor AVK Andrej Matvoz informacije ni želel komentirati.

Varuh konkurence je tako menda prižgal zeleno luč družbi Slovenia Broadband, ki ima v lasti tudi operaterja Telemach, da prevzame Pro Plus, ki oddaja televizijska programa POP TV in Kanal A.

AVK je po naših informacijah sprejel korektivne ukrepe, ki jih je predlagal Slovenia Broadband. Ta se med drugim zavezuje, da za pet let obdrži Pro Plus kot podjetje ločeno od povezanih operaterskih podjetij, tudi Telemacha, ter da proda otroške televizijske programe Orlando Kids in OK Bambino oziroma Pikaboo.

Na področju oglaševanja bi Slovenia Broadband poskrbel, da bi povezano podjetje, ki se ukvarja s trženjem oglaševanja na TV-kanalih Pro Plusa, med drugim odnose s kupci oglaševanja vedno urejalo v pisni obliki in da kupcem oglaševanja na TV-kanalih Pro Plusa ne bi bila naložena obveznost eksluzivnega sodelovanja in bi se lahko prosto pogajali glede posameznega TV-kanala, programa na tem kanalu in/ali časovnega termina, v katerem bi želeli oglaševati.

AVK je sicer na predlog korektivnih ukrepov prejela več kot 40 pripomb. Zadnji rok za oddajo pripomb je bil konec prejšnjega tedna.

Del prevzema je tudi hrvaška televizija Nova TV. Hrvaški svet za elektronske medije je ta teden odločil, da obstajajo zakonski pogoji, da Slovenia Broadband v celoti prevzame to komercialno televizijo, potem ko so lani združitev zavrnili. Hrvaški svet za elektronske medije je namreč novembra lani ugotovil neskladje s hrvaškimi zakoni, ko gre za združljivosti vloge ponudnika medijskih storitev, ki izbira in organizira medijske vsebine, z vlogo operaterja, ki ponuja javno storitev prenosa signala na elektronskim komunikacijskih mrežah ali podaja na uporabo javno komunikacijsko mrežo.

Ovira je bilo podjetje za digitalno televizijo Total TV, ki je omrežni operater s sedežem v Amsterdamu na Nizozemskem. United Group je svoj delež v Total TV prenesla na tretjo nepovezano pravno osebo, podjetje V-Investment, ki ima prav tako sedež v Amsterdamu, so zapisali na spletni strani sveta za elektronske medije, je poročal STA.