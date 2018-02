Nicehash bo nadaljeval z vračanjem ukradenih bitcoinov

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Družba Nicehash bo predvidoma jutri nadaljevala z vračanjem bitcoinov, ki so jih 6. decembra lani z uporabniških računov ukradli hekerji. V začetku februarja so uporabnikom že vrnili deset odstotkov ukradenih sredstev, jutri jih nameravajo še deset, nato pa bodo v prihodnjih mesecih nadaljevali s preostalimi obročnimi izplačili.

»Zavezali smo se, da bomo postopoma nadaljevali z vračanjem, tako da bodo vsi uporabniki enakovredno poplačani,« so danes zapisali na spletnih straneh družbe. Tistim, ki so zamudili prvo povračilo, zagotavljajo, da bodo v četrtek vrnili 20 odstotkov ukradenih sredstev.

Več uporabnikov je na družbenih omrežjih Nicehasha v začetku meseca potrdilo, da so prejeli desetino ukradenih bitcoinov, vendar so mnogi opozorili, da so bili vredni le še polovico decembrske vrednosti. Vrednost bitcoina se v teh dneh giblje malo nad 10.000 dolarji. Rekordne vrednosti je ta kriptovaluta sicer imela decembra lani, ko se je gibala celo okoli 20.000 dolarjev.

Hekerji so slovensko družbo Nicehash, ki se ukvarja z rudarjenjem s kriptovalutami, napadli 6. decembra in ji ukradli okoli 4700 bitcoinov v tedanji vrednosti okoli 56 milijonov evrov. Podjetje je dva tedna po napadu znova začelo delovati, takrat je tudi sporočilo, da je s skupino tujih vlagateljev zagotovilo sredstva, s katerimi bo svojim uporabnikom zagotovilo stanje na računih, kot je bilo pred hekerskim napadom.