Novo vodstvo Volkswagna napoveduje obsežne reforme

Berlin – Novi predsednik uprave nemškega avtomobilskega giganta Volkswagen Herbert Diess napoveduje veliko reorganizacijo podjetja. Največjega svetovnega proizvajalca jeklenih konjičkov bodo razdelili v tri avtomobilske in druge skupine.



»Tempo moramo spet enkrat pospešiti,« je na petkovi novinarski konferenci povedal 59-letni dosedanji vodja znamke Volkswagen, ki zdaj prevzema celotno skupino z istim imenom. Kmalu po tiskovni konferenci so delnice podjetja narasle za 0,6 odstotka, kar kaže, da tudi trgi soglašajo z nujnostjo prestrukturiranja za novo avtomobilsko obdobje, potem ko so starega zaznamovale visoke kazni zaradi afere z goljufivim merjenjem dizelskih izpuhov.



V pomoč operativni direktor



Diess v pomoč za nadzor nad avtomobilskim velikanom dobiva operativnega direktorja, tudi zato, ker bo sam še naprej vodil osrednjo skupino, ki jo bodo sestavljali VW, Seat in Škoda. Prvo mesto med premium avtomobili bo zasedel Audi z nalogo tekmovanja z Mercedes-Benzom in BMW, kot »super premium« znamke bodo bolj povezani Bentley, Porsche, Bugatti in morda tudi Lamborghini. V posebno enoto se bo združila tudi proizvodnja tovornjakov in avtobusov, kjer ne izključujejo prodaj, a zagotavljajo, da bodo obdržali večinski nadzor, svojo skupino bodo ustanovili za Kitajsko.



Sodelovanje novih skupin pri razvoju



Vse nove skupine bodo tesno sodelovale pri razvoju in drugod, zagotavljajo novi vodilni, ne nameravajo pa ustanoviti posebnega oddelka za digitalizacijo, po njihovem prepričanju bodo v prihodnosti tako in tako digitalne vse avtomobilske znamke.



»Izgubili smo velik del zaupanja naših strank in pot za njihovo ponovno pridobitev bo dolga in težavna,« je novi predsednik uprave napovedal razvoj Volkswagna v dobičkonosnega, v svetu vodilnega proizvajalca vzdržne mobilnosti. »Z novo strukturo bo koncern pospešil transformacijo,« je poudaril predsednik nadzornega sveta Hans Dieter Pötsch.



Novega šefa uprave je pozdravil tudi mogočni predsednik sveta delavcev Bernd Osterloh, pa čeprav je težko napovedovati, kakšni bodo odnosi nove uprave s predstavniki zaposlenih, če se bodo v Wolfsburgu odločili za krčenje stroškov. Osterloh je Diessa med afero z dizelskimi izpuhi obtoževal, da jo uporablja kot izgovor zanje, a zdaj zagotavlja, da so te nesporazume že zdavnaj razčistili.