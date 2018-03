O kandidatih za SDH ni soglasja

Ljubljana – Na dnevnem redu četrtkove seje nadzornega sveta SDH je tudi imenovanje tretjega člana uprave družbe, a lahko se zgodi, da člani o tem ne bodo odločali ali nikogar izbrali. Neuradno je mogoče izvedeti, da o nobenem od kandidatov ni soglasja.



V Delu smo razkrili, da je nominacijska komisija nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga (SDH) prejšnji teden med štirimi kandidati v ožjem izboru za člana uprave družbe predlagala dve imeni. Med njima je po naših informacijah nekdanji šef Pivovarne Laško Dušan Zorko. Čeprav je bil predlog te komisije, ki so jo sestavljali vsi nadzorniki, vodil pa Duško Kos, sprejet soglasno, pa menda ni soglasja o tem, koga bi izbrali za tretjega člana.



Zorka menda podpira poslanec Matjaž Han in s tem tudi SD, medtem ko si minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek po naših informacijah prizadeva za imenovanje Marka Tišme, ki pa ga nominacijska komisija ni izbrala v krog dveh najprimernejših kandidatov. Tišma velja za Počivalškovega človeka, saj je nadzornik Term Olimia, od koder prihaja in kamor bi se po končanem mandatu lahko vrnil tudi minister za gospodarstvo. O Tišmi se je menda poenotila tudi koalicija.