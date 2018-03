Obeti dobri, a Trump jih lahko hitro poruši

Slovenski izvozna podjetja so letošnje leto začela še z višjo prodajo v tujino kot lansko. Kakšno bo njihovo letošnje poslovanje in s tem uspeh celotnega gospodarstva je odvisno predvsem od stanja v najpomembnejših trgovinskih partnericah. Zato smo pogledali, kaj lahko izvozniki v njih letos pričakujejo.



Slovenski izvoz je bil januarja za 13,6 odstotka višji kot v enakem mesecu lani, je včeraj objavil statistični urad. Dvomestna je bila rast izvoza tudi lani. Slovenija je največ izvozila v Nemčijo, Italijo, Hrvaško, Avstrijo in Francijo. S temi državami je ustvarila več kot polovico izvoza. Med desetimi najpomembnejšimi trgi so še Poljska, Srbija, Rusija, Madžarska ter BiH.



Daleč največ Slovenija izvozi v Nemčijo, od katere je slovensko gospodarstvo najbolj odvisno. Najnovejše statistike sicer kažejo, da nemški gospodarski stroj izgublja nekaj pare, saj so januarja zabeležili manjši upad industrijske proizvodnje, izvoza in naročil. Ekonomisti vseeno pričakujejo, da bo nemško gospodarstvo še naprej poganjalo rast v evrskem območju - če ne bo večjih pretresov iz ZDA, kjer predsednik Donald Trump po višanju carin za jeklo in aluminij že grozi tudi evropski in s tem predvsem nemški avtomobilski industriji. Tudi v. d. direktorja Urada za makroekonomske analize in razvoj Boštjan Vasle je ta mesec za Delo poudaril, da bi ameriški protekcionizem hitro občutili tudi v Sloveniji, ki je odvisna od mednarodne menjave.



Gospodarski obeti v najpomembnejših slovenskih trgovinskih partnericah so sicer dobri, a z nekaterimi tveganji. Poleg ameriškega protekcionizma lahko omenimo še politično nestabilnost na Zahodnem Balkanu, sanacijo Agrokorja, krhke italijanske banke, Evropska centralna banka opozarja na hitro rast posojil v Franciji.

Slovenija je lani izvoz povečala v vseh tridesetih najpomembnejših partnericah; največ v Južno Korejo, za 114 odstotkov, najmanj pa v Veliko Britanijo, ki je pred izhodnimi vrati iz Evropske unije, in sicer za manj kot odstotek. Slovenski izvoz v Nemčijo se je lani glede na leto prej okrepil za desetino, v Italijo za 18,5 odstotka in Francijo za tretjino. Slovenski izvozniki so lani glede na podatke statističnega urada pot denimo našli tudi v karibski Sveti Vincencij in Grenadine ter Antigvo in Barbudo. revno afriško državo Čad, tihomorske Severne Marijanske otoke ter Južno Georgijo in Južne Sandwicheve otoke v južnem Atlatniku.