Odpovedi pogodb delavcev Lipice Turizma so bile nezakonite

Be. B., STA

Koper - Višje delovno in socialno sodišče je v sporu osmih nekdanjih delavcev Kobilarne Lipica proti družbi Lipica Turizem v stečaju in Kobilarni Lipica v celoti potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča. In sicer, da so odpovedi pogodb o zaposlitvi, ki jih je decembra 2016 podala Lipica Turizem, nezakonite, so sporočili iz sindikata KS 90.

Drugostopenjsko sodišče je v sodbi, ki so jo v sindikatu prejeli 3. januarja, tako potrdilo, da so bili vsi tožeči delavci v delovnem razmerju v Kobilarni Lipica od 1. janaurja do 22. maja 2017, ko so se pogodbe o zaposlitvi sodno razvezale.

Denarna povračila

Višje sodišče je potrdilo tudi, da tožečim delavcem poleg plač pripadajo za vse te mesece tudi denarna povračila, ki se gibljejo med 8300 in 13.820 evrov, so zapisali v Obalni sindikalni organizaciji - KS 90.

Ob tem so izpostavili, da je država kot lastnica Kobilarne Lipica »trmasto vztrajala pri svojem in poleg sodnega spora sproducirala tudi nepotrebne dodatne stroške za pritožbeni postopek«. Od države zahtevajo, da takoj sproži vse postopke za ugotavljanje posredne in neposredne odgovornosti za zapravljanje proračunskega denarja za sodne postopke, predvsem direktorice Kobilarne Lipica Lorele Dobrinja, zadnjega direktorja Lipice Turizma Darka Ravnikarja in državne sekretarke na gospodarskem ministrstvu Eve Štravs Podlogar.

V sindikatu so vseskozi vztrajali, da je šlo pri delavcih Lipice Turizem za prenos dejavnosti in zaposlenih. Stečajna upraviteljica Lipice Turizem je Kobilarno Lipica pozvala k prevzemu delavcev, kar pa so v javnem zavodu zavrnili. Delavci so sprožili tožbo, koprsko delovno sodišče pa je sredi lanskega leta ugotovilo, da so bile odpovedi pogodb o zaposlitvi s strani Lipice Turizem nezakonite ter da je od 1. januarja letos obstajalo delovno razmerje tožnikov pri Kobilarni Lipica.