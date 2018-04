Primer Kryžanowski: Opredelitev insajderstva ni bila neustavna

Ma. G.

Ljubljana - Člen kazenskega zakonika, ki določa, da je zloraba notranjih informacij kaznivo dejanje, ni bil v neskladju z ustavo, je sklenilo ustavno sodišče. Presojo je zahtevalo višje sodišče v primeru Kryžanowski, ker je sočasno zakon o trgu finančnih inštrumentov določal, da je omenjeno dejanje le prekršek.

Gre za primer Marka Kryžanowskega, ki je leta 2008, ko je bil predsednik uprave Petrola tik pred objavo poslovnih rezultatov kupil delnice Petrola. Kryžanowski je bil v ponovljenem postopku leta 2015 obsojen na pogojno kazen, a je višje sodišče prisluhnilo njegovemu zagovorniku in zahtevalo omenjeno ustavno presojo.

Višje sodišče je menilo, da je zaradi nejasnih ločnic med navedenima kaznivima ravnanjema, torej kaznivim dejanjem in prekrškom, mogoča dva različna postopka in s tem različno sankcioniranje določenega ravnanja.

Ustavnega sodišče je odločilo, da določba kazenskega zakonika ni bila v neskladju z ustavo in da torej ob upoštevanju evropskega prava zakonodajalca ne omejuje, da sledi napotkom iz evropske direktive in določene hude primere trgovanja z notranjimi informacijami opredeli kot kazniva dejanja. Zavezuje ga le, da opredelitev kaznivih dejanj opravi ustavnoskladno, torej tako, da se jasno loči od opredelitve prekrškov, so še zapisali. Sodnik Matej Acceto je podal ločeno odklonilno mnenje.