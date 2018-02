Osem končno lastnica znamke Kekec

Ba. Pa., STA

Murska Sobota – Družba Osem iz Murske Sobote je po večletnih zapletih in sodnih sporih postala popolna lastnica blagovne znamke paštete Kekec. Od stečajne upraviteljice Pomurke Alenke Gril pa je za 480.000 evrov kupila tudi strojno opremo obrata za izdelavo konzerv.

»Blagovna znamka pašteta Kekec je dokončno naša in to je sodno potrjeno, kupili smo jo celo dvakrat, postopek pa se je končal s tako imenovano poravnavo, vendar ne zato, ker bi bilo podjetje Osem kaj krivo, ampak zato, ker smo hoteli zadevo končati. Le tako jo lahko zdaj nemoteno tržimo, saj smo imeli zaradi spora pri prodaji veliko škode,« je za STA povedal direktor in lastnik podjetja Osem Miroslav Flisar.

Stroški za nakup blagovne znamke so bili visoki, zapleti pa veliki in težko razložljivi. Blagovno znamko Kekec je podjetje Osem pred sedmimi leti vzelo v najem in nato januarja 2015 kupilo na javni dražbi od Mipove družbe DML. Zanjo so plačali 240.000 evrov, potem pa so jo odkupili še enkrat, od Pomurke. Tako so zanjo skupaj s sodno poravnavo plačali okoli 250.000 evrov, temu pa je treba prišteti stroške odvetniških pisarn in licenčnino za obdobje prvih petih let, je pojasnil Flisar.

Stečajna upraviteljica Pomurke Grilova je na sodišču dokazovala, da je Flisar uporabljal spremenjeno blagovno znamko, ki ni enaka tisti, ki jo je registrirala Pomurka, in jo je Flisar najel ter pozneje kupil. Ker originalne blagovne znamke naj ne bi uporabljal, je Grilova zahtevala njen izbris.

Pojasnjevala je, da gre za dve blagovni znamki z bistvenimi razlikami, pri čemer naj bi starejša znamka paštete Kekec obsegala samo jetrno pašteto, novejša znamka pa celo paleto izdelkov, na primer tudi mesne narezke. Sodišče je zahtevek zavrnilo.

Bistvo zapleta je bilo v tem, da so novi lastniki Pomurke, mesne industrije v letih 2006–2007 pri bankah zastavili znano in na trgu dobro sprejeto blagovno znamko paštete Kekec, ki je bila registrirana skupaj z znano slikovno podobo. Sami pa so leta 2006 registrirali novo blagovno znamko Kekec kot napis brez slikovne podobe.

Staro, vsem znano znamko paštete Kekec pa je Pomurka s še nekaterimi blagovnimi znamkami znotraj skupine prodala Mipovi družbi DML zaradi izboljšanja računovodskih bilance. Znamka Kekec, ki je ni nihče uporabljal, pa je ostala v lasti Pomurke, mesne industrije. Tako je ostalo vse do začetka stečaja obeh družb.

Sodni zaplet se je nadaljeval vse do omenjene poravnave, Flisar pa pravi, da so utrpeli precejšnjo škodo. Od novembra, ko so postali lastniki paštete Kekec, so razširili ponudbo znotraj te blagovne znamke s čajno, piščančjo in tunino pašteto.

Po besedah vodje prodaje v podjetju Osem Duške Razboršek bodo potrebovali še kakšno leto ali leto in pol, da bi dosegli leta 2015 zastavljene načrte s to blagovno znamko. Zapleti pa so vplivali tudi na poslovanje.

»Prodaja je bila manjša, ker tako rekoč dve leti nismo vlagali v trženje, saj nismo vedeli, kako se bo zgodba končala,« pravi Razborškova.

Leta 2015 je imela družba 2,4 milijona evrov prihodkov in 75.000 evrov dobička, v letih 2016 in 2017 pa po 2,2 milijona prihodkov. V podjetju izdelujejo še izdelke za lastno blagovno znamko Premium in za trgovske blagovne znamke.

Lani so v družbi, ki zaposluje 24 ljudi, na mesec predelali od 55 do 60 ton izdelkov, letošnji cilj je od 80 do 90 ton. Toliko nameravajo prodati v Sloveniji, iščejo pa tudi trg v tujini, predvsem v nekdanjih republikah Jugoslavije, največ na Hrvaškem, v Srbiji, Makedoniji in BiH. Priložnost vidijo tudi na trgih EU.

Podjetje ima težave tudi pri nakupu obrata in strojne opreme, oboje kupujejo že sedem let. Opremo za izdelavo konzerviranih paštet in narezkov, ki so jo imeli v najemu, so zdaj kupili, obrata pa še ne, čeprav so bili dogovori o nakupu že večkrat sklenjeni.

Kot kaže, bo stečajna upraviteljica poskusila še enkrat prodati Pomurko kot celoto, šele nato po delih. »Najemna pogodba je podpisana do konca leta, potem pa bomo videli, kaj se bo dogajalo. Če bo Pomurka naprodaj po delih, nas nakup tega obrata zanima, če ne, bomo morali poiskati drugo rešitev,« je še povedala Razborškova.