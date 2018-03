Pet interesentov za Surovino

Velenje – Po objavi, da bodo k skrbnemu pregledu Gorenja povabili tri potencialne azijske – in ne zgolj Kitajske, kakor ugibajo nekateri mediji – strateške vlagatelje, se je premaknila tudi načrtovana prodaja Gorenjeve hčerinske družbe Gorenje Surovina (GS). Iz Gorenja so sporočili, da se postopek prodaje GS nadaljuje.

Gorenje je za GS prejelo sedem nezavezujočih ponudb zainteresiranih strateških in finančnih vlagateljev. Po analizi ponudb so jih pet povabili k skrbnemu pregledu GS in njenih odvisnih družb. Od ponedeljka dalje jim bodo omogočili dostop od podatkov v virtualni podatkovni sobi, obisk izbranih lokacij družbe Gorenje Surovina in njenih odvisnih družb ter sestanke s poslovodstvi omenjenih družb.

Gorenje morebitne zavezujoče ponudbe za nakup Gorenja Surovine od njih pričakuje najpozneje do 29. maja 2018.

Prodajo Gorenja Surovine, ki se ukvarja s pridobivanjem sekundarnih surovin iz odpadkov, ter njeni odvisni družbi želijo prodati do sredine leta. Prodajo družbe Gorenje TKI, prav tako po strateški usmeritvi na osnovno dejavnost, pa do letošnjega oktobra.