Petrol v nizkem štartu za skrbni pregled banke Lon

Ljubljana – Petrol po neuradnih informacijah ni sodeloval v zadnji dokapitalizaciji hranilnice oziroma zdaj banke Lon, to pa ne pomeni, da ga njen nakup ne zanima več. Po naših informacijah bo odločitev sprejel po opravljenem skrbnem pregledu te kranjske banke.

Predsednik uprave Petrola Tomaž Berločnik je na četrtkovi skupščini prvič javno potrdil, da Petrol zanima tudi morebiten nakup banke. Konkretno možnosti prevzema banke Lon ni komentiral, potrdil pa je, da je glede finančnih storitev odprtih več možnosti.



Berločnik je delničarjem pojasnil, da je za družbo finančni steber pomemben: že vrsto let imajo lastno plačilno kartico, z nakupom podjetja MBills, ki ponuja plačevanje z uporabo mobilnega telefona, pa so možnost plačila strankam omogočili tudi za druge storitve. Dodal je, da so v igri tri možnosti nadgradnje tega področja, in sicer da finančne storitve razvijajo sami v družbi, da bančne storitve najamejo pri zunanjem izvajalcu ali da v portfelj pripeljejo banko. »Težko je reči, v katero smer bomo šli,« je povedal.



Najprej skrbni pregled



Neuradno je mogoče izvedeti, da bi ljubljansko energetsko družbo zanimal nakup vsaj 51-odstotnega deleža banke Lon, o nakupu pa naj bi se pogovarjal z lastniki, ki sodijo v krog solastnika banke Otmarja Zorna (Stanko Zorec, Anton Kavšek, Gic Gradnje...). Za ta korak pa se Petrol ne bo odločil brez skrbnega pregleda, ki bi ga lahko menda začel opravljati že v prihodnjih dneh.



Poročali smo že, da Petrol pri tem bolj kot sama banka zanima polna licenca Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev, pri čemer pa bodo poudarek dajali predvsem digitalnemu poslovanju. Ena od možnosti nakupa bi bila tudi Gorenjska banka, a ta Petrola, kot je mogoče izvedeti, ne zanima, ker da je prevelika. Petrol namreč ne zanimajo bančna okenca, saj ima lastna prodajna mesta.



Dopolnitev ponudbe s plačilnimi storitvami se sklada s Petrolovo strategijo. Kot je na skupščini družbe povedal Berločnik, je cilj Petrola svojim strankam omogočiti, da čim več stvari opravijo na njihovem prodajnem mestu- od nakupa goriva, hrane, loterijskih srečk do plačila položnic in unovčevanja vaučerjev za kriptovalute.



Slovaki zadovoljni s Petrolom



Čeprav je še jeseni kazalo, da bi se bo slovaška finančna skupina J&T, ki je s skoraj 13-odstotnim deležem drugi največji lastnik za državo, na hitro umaknila iz Petrola, se jim zdaj, kot kaže s tem ne mudi več, saj so menda odstopili od večjega posla, za katerega so potrebovali prosta sredstva.



Predstavnik J&T je povedal, da so s poslovanjem Petrola zadovoljni. Svoj delež pa da bi prodali, če bi našli kupca za primerno ceno, a hkrati tudi povečevanja deleža ne izključujejo. Zelo možno je, da bodo Slovaki počakali na novo vlado, ki bi morebiti lahko bila bolj naklonjena njihovemu lastništvu v Petrolu. Kot je znano, so lani, kljub temu, da so drugi največji delničar ostali brez svojega predstavnika v nadzornem svetu, zaradi česar so bili zelo razočarani.



Ker gre za delnice na skrbniškem računu, še vedno ni jasno, kdo se v resnici skriva za tem lastništvom. Vedno znova se kot možnost omenja madžarski Mol. Petrol je sicer v strategiji upravljanja državnih naložb opredeljen kot pomembna naložba.