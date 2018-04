Pivka poravnala kupnino za Mip

Kromberk - Družba Pivka perutninarstvo je tudi uradno lastnica objektov nekdanjega Mipa v Kromberku, potem ko je poravnala kupnino za mesnopredelovalni obrat družbi v stečaju. Primopredaja objektov in opreme bo sledila v roku 15 dni.

Pivka je poravnala kupnino v skupni višini treh milijonov evrov dva dneva pred koncem trimesečnega roka za plačilo preostalega deleža, potem ko je 12. januarja nakazala varščino v višini 420.000 evrov. V nove prostore namerava z obstoječe lokacije na Kalu pri Pivki preseliti celoten oddelek predelave perutninskega mesa z letno proizvodnjo tri tisoč ton barjenih izdelkov.

"Poleg zaposlenih iz oddelka predelave mesa, ki zdaj delo opravljajo v Pivki, bomo v specializiranem mesnopredelovalnem obratu v Novi Gorici zaposlili tudi nove sodelavce, saj si želimo, da bi z rastjo in razvojem izdelkov iz piščančjega mesa začeli že v tem letu. Skupno načrtujemo 70 delovnih mest," je napovedal predsednik uprave Pivke Janez Rebec.

Dodatna naložba

Proizvodnja bo v bistveno večjih prostorih omogočala boljše delovne pogoje za zaposlene, poudarjajo. Vendar Pivko čaka še precej dela za ureditev prostorov in zagon energetskih naprav, ki da predstavlja finančno največji vložek za začetek proizvodnje.

»Obstoječi prostori na novi lokaciji so v dobrem stanju in prinašajo nove razvojne možnosti. Ocenjujemo, da bo za zagon in preselitev proizvodnje na novo lokacijo potrebna še dodatna naložba v višini med 500 in 700 tisoč evrov. Selitev načrtujemo pred poletjem,« je napovedal Aleksander Debevec, član uprave Pivke perutninarstva.