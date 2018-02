Plastična embalaža bo še večji problem razvitih držav

Recikliranje: zaradi negospodarnega ravnanja s plastiko v EU na leto izgubimo od 70 do 107 milijard evrov.

Januarja je evropska komisija je predstavila prvo strategijo za boj proti plastičnim odpadkom. Približno v istem času so iz Velike Britanije poročali, da se v zbiralnicah odpadkov in v pristaniščih kopičijo kupi plastike za recikliranje (ali sežig), ki ne najdejo kupca.

Prebivalci Evrope na leto odvržemo 25 milijonov ton plastičnih odpadkov. Manj kot 30 odstotkov se je reciklira, od tega velik delež v tretjih državah, kjer veljajo drugačni okoljski standardi. Do vključno lani je velik del naše odpadne plastike končal na Kitajskem. Razmere so zdaj drugačne, saj je Kitajska od 1. januarja prepovedala uvoz plastičnih (in še nekaterih) drugih odpadkov.