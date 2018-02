SD na volitve tudi z nekaterimi znanimi imeni

Š. J., STA

Ljubljana - Predsedstvo SD je danes sprejelo osnutek kandidatne liste za parlamentarne volitve, na kateri bodo celotno vodstvo, skoraj vsi sedanji poslanci SD in še nekaj drugih znanih imen. Med njimi je tudi strokovnjakinja za mednarodno pravo Dominika Švarc Pipan, ki so jo danes imenovali za predsednico strankinega sveta za pravosodje.

Predsedstvo je danes razpravljalo o volilnih aktivnostih in med drugim analiziralo posvet stranke, na katerem so se pred nekaj tedni posvetili področju gospodarstva. Predvidoma v začetku marca bodo na posvetu razpravljali o družbeni neenakosti na področju zdravstva, pravne države in dela oz. prekarnega dela, je po seji predsedstva stranke v izjavi novinarjem povedal predsednik Dejan Židan.

Danes so razpravljali tudi o okvirni kandidatni listi. Stranka zaključuje postopke in ima večino kandidatov za volitve že določeno. Na posameznih mestih sicer še potekajo pogovori in so spremembe še možne v marcu, ko bo predsedstvo dokončno potrdilo kandidatno listo, zatem pa jo bo potrdila še konvencija stranke. »Odločili smo se, da bomo kandidate za ministre in poslance predstavili vnaprej, saj je prav, da ljudje vedo, kdo bo uresničeval obljube, ki jih stranka daje pred volitvami. To pričakujemo tudi od drugih strank,« je poudaril Židan.

SD pa že razkriva posamezna imena oz. kandidate za poslance. Tako je Židan danes napovedal, da bodo kandidirali državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu Eva Štravs Podlogar, nekdanja ministrica za obrambo Ljubica Jelušič, nekdanji direktor Soče in Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana Franc Hočevar, podjetnik Dušan Olaj, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak ter ministrica za obrambo Andreja Katič, nekdanji minister Jernej Pikalo, nekdanji prvi sindikalist Dušan Semolič in nekdanji selektor rokometne reprezentance Slavko Ivezič. Na kandidatni listi bosta tudi Židan in glavni tajnik SD Dejan Levanič ter večina sedanjih poslancev SD, z izjemo Marije Bačič, ki se bo upokojila.

Stranka po Židanovih navedbah tudi končuje pripravo volilnega programa.