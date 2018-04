Po 160 letih naredili zadnji »šiht«

Hrastnik – Hrastniški steklopihalci so minuli teden opravili zadnji redni »šiht« v Opalu, enoti za proizvodnjo razsvetljavnega stekla. V teh dneh bo nekaj delavcev v brusilnici in satinirnici izpolnilo še zadnja naročila, nato se bo proizvodnja razsvetljavnega stekla umaknila embalažnemu, peč bo našla mesto v muzejski postavitvi, večina delavcev pa v drugih programih stekla.

Koliko je možnosti, da pihanje stekla v Steklarni Hrastnik (SH) poslej ne bo le turistična atrakcija, še preverjajo. Kljub reorganizaciji bodo poskušali del 160-letne tradicije ročne proizvodnje stekla obdržati, pravijo, a v kolikšnem obsegu in kolikšna vlaganja bi to zahtevalo, še ne vedo. Nekaj možnosti ročne proizvodnje ob posebnih naročilih, kot so primer promocijske steklenice večjih dimenzij ali drugi ekskluzivni steklarski izdelki, še imajo, zagotavljajo.