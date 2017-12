Po 4700 bitcoinih odšel še direktor

Ljubljana – Kmalu po vdoru, v katerem je bilo odtujenih več kot 4700 bitcoinov, vrednih slabih 60 milijonov evrov, je vodstvo in posredno lastništvo v podjetju NiceHash zapustil Marko Kobal.

Še pred mesecem dni je bilo vse v najlepšem redu. Posel podjetja NiceHash na istoimenski platformi, ki povezuje najemnike računalniške moči in kriptorudarje, je delal s polno paro. V manj kot letu dni je prek platforme novega lastnika dobilo za okoli milijardo evrov digitalnih kovancev bitcoin.

A potem je bila platforma tarča hekerskega napada, v katerem je bilo ukradenih 4700 bitcoinov. Nato je moral NiceHash posodobiti varnostne protokole in posledično začasno ustaviti poslovanje.

Varljiva mirnost

Po malo več kot dveh tednih so rudarji spet dobili delo, bitcoini so se spet začeli pretakati čez platformo NiceHash, ki je medtem obljubila, da bo v sodelovanju z zunanjimi vlagatelji pokrila skoraj 60-milijonski dolg zaradi hekerskega vdora. Vse je bilo spet v najlepšem redu, a nato je nastala menjava v vodstvu in lastništvu.

Marko Kobal, direktor NiceHasha, je 19. decembra zapustil podjetje, na vodstvenem položaju ga je zamenjal Zdravko Poljašević, sodeč po zapisih v javnih evidencah zdaj še vedno tudi direktor podjetja Kreativni najemi, ki se ukvarja predvsem z uvozom in prodajo rabljenih avtomobilov.

Kobal ni odšel le z direktorskega položaja, istočasno je iz lastništva izstopil tudi s svojim podjetjem Bitorious, ki je imelo z vložkom v vrednosti 225.000 evrov do prejšnjega tedna 45-odstotni lastniški delež v podjetju. Večji del njegovega deleža je odkupilo postojnsko podjetje Fleming digital, v lasti Aleša Sokića, ki je za 175.000 evrov postal 35-odstotni lastnik NiceHasha. V okviru istega posla je podjetje H-Bit okrepilo svoj lastniški delež na 65 odstotkov.

Glava ostaja

Spomnimo, da je podjetje H-Bit v lasti Martina Škorjanca, očeta Matjaža Škorjanca, ki je v resnici glava celotne operacije. Sam je dobil idejo in napisal računalniško kodo za platformo NiceHash. V intervjuju za Delo je zaupal, da nima deleža v lastništvu ali vodstvene funkcije v podjetju zaradi zakonodajnih omejitev, saj je zaradi svojih podvigov v »prejšnjem življenju« pisanja potencialno škodljivih programov služil petletno zaporno kazen.

Kaj je v ozadju menjave direktorja in lastniške strukture? S tem vprašanjem smo se obrnili na predstavnike NiceHasha, a odgovora nismo prejeli. Ena od možnosti je, da sta novi direktor in lastnik vlagatelja, ki bosta NiceHashu pomagala vrniti v hekerskem vdoru odtujena sredstva, katerih vrednost zdaj znaša okoli 60 milijonov evrov.