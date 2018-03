Po padcu zakona je padlo še po Šegi

Ljubljana - Vladimir Šega, predsednik sveta delavcev Dravskih elektrarn Maribor (DEM), je februarja mariborske poslance po elektronski pošti posvaril pred amandmajem k energetskemu zakonu, ki bi utegnil škoditi lokalnemu okolju in ga prikrajšati za milijone evrov. Neznani storilec pa je e-svarila preposlal Holdingu Slovenske elektrarne (HSE), zatem so sledili ukrepi.

Po padcu energetskega zakona je Andrej Tumpej, direktor DEM, ki je v stoodstotni lasti HSE, proti Šegi uvedel disciplinski postopek, ker da se je prekršil zoper kolektivno pogodbo in pravilnik o komuniciranju; in to ne glede na to, da je sporočila, ki jih je pisal poslancem, podpisoval »predvsem kot Mariborčan, ne kot delavec DEM«. Šega je svaril pred nenamensko porabo denarja iz državne blagajne in pred amandmajem, ki za Štajerce ne bi bil kura z zlatimi jajci, temveč bi jim nosil manj prilivov od koncesnin, vodnih povračil in nadomestil za zemljišča. Poleg tega tudi ni jamčil, da bi »zaslužki« lokalnih skupnosti v višini 14 odstotkov prihodka od prodaje električne energije v hidroelektrarnah res šli Dravskim elektrarnam Maribor za nove obnovljive vire energije.

Odzivi na ukrepe

Javno v bran Šegi se je že postavil mariborski župan Andrej Fištravec, ki meni, da so ukrepi proti Šegi pretirani. Po njegovem je Šega le opozoril na škodljivo ravnanje državnega podjetja za lokalno prebivalstvo in deloval v interesu Podravja, ki bi bilo sicer ob 12 milijonov evrov na leto, od tega samo Maribor ob 400.000 evrov. So pa bili s tem, priznava Fištravec, nedvomno prizadeti »interesi centralističnega in enostranskega ravnanja, ki ga pooseblja HSE«.

Na HSE pravijo, da je bilo Šegovo ravnanje neprimerno in da je z njim škodil interesom Dem ter posledično skupini HSE. Šega pa ocenjuje, da je v vsej zgodbi bolj kot »njegova zaščita« kočljivo to, »kako lahko izvoljen predstavnik ljudstva 'zašpeca' zaskrbljenega državljana« in kako tudi vsi njegovi dopisi uradnim institucijam še topli romajo na SDH in HSE: »To je najbolj grozljivo in je hud udarec za civilno družbo in demokracijo sploh.« Ali bo pravico do zasebnosti, ki mu jo je neznani storilec kršil, ko je brez njegovega privoljenja posredoval pošto HSE, iskal na sodišču, se še ni odločil.

Peripetije na Dravi pozorno spremljajo tudi v Zasavju, kjer naj bi HSE v vlogi koncesionarja v naslednjem desetletju gradil hidroelektrarne na srednji Savi, od kod mu denar, pa ni nikomur jasno. Oziroma je jasno Štajercem, ki jim je dovolj, da HSE že leta izčrpava Dravske elektrarne Maribor in siromaši podravsko regijo, pravijo. Številke naj bi šle v tisoč milijonov. V energetskih krogih se sprašujejo, ali bo HSE tudi HE na srednji Savi, če se jih bo kdaj lotil, gradil z denarjem iz Dravskih elektrarn Maribor, namesto s prihranki krovne družbe.