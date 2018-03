Po vsej EU evropski teden zagonskih podjetij

Ba. Pa., STA

Ljubljana – Po vsej EU se je danes začel evropski teden zagonskih podjetij. Startup skupnost ga skupaj z evropsko komisijo pripravlja tretje leto zapored, dogodki pa bodo do petka potekali v več kot 50 državah v Evropi, Afriki, na Bližnjem vzhodu in v Latinski Ameriki, so sporočili iz Bruslja.

Organizatorji obljubljajo več kot 300 dogodkov. V Sloveniji bo danes v organizaciji Slovenskega podjetniškega sklada in slovenske startup skupnosti med drugim potekal Forum 100 % start:up 2018, ki ga bodo v prihodnji dneh dopolnil še tako imenovani roadshowi oziroma predstavitve v petih slovenskih mestih: Mariboru, Novi Gorici, Celju, Velenju in Kranju.

Namen pobude, ki je del prizadevanj evropske komisije za spodbujanje gospodarske rasti in ustvarjanje delovnih mest, je podjetnike seznaniti s podporo in virih na lokalni, regionalni in evropski ravni. Lani je teden dosegel več kot 100.000 podjetnikov v več kot 40 državah.

Kot poudarjajo organizatorji tedna, so v zadnjih letih nastale številne iniciative, ki spodbujajo podjetništvo. Tipično tovrstni dogodki sledijo formatu Silicijeve doline, ki vključujejo motivacijske govore in povezovalne dogodke. »A Evropa je drugačna in potrebuje nekaj več, ko gre za spodbujanje podjetništva, da so naslovljene njene posebnosti,« navajajo na spletni strani.

Regionalna raznolikost in lokalno oblikovanje politik namreč še vedno igrata pomembno vlogo pri oblikovanju evropskih zagonskih podjetij. Evropske regije so ključni igralci v življenju teh podjetij – od ustvarjanja podjetja do pridobivanja finančnih spodbud in davčnih olajšav.

Zato je pomembno, da v tem pogovoru sodelujejo regije. In zato je nastal evropski teden zagonskih podjetij, so še pojasnili.

Prvi tovrstni teden je potekal od 1. do 5. februarja 2016, letos pa ga zaznamujemo tretjič. Njegovi cilji so predstavitve iniciativ, ki jih regije pripravljajo za spodbujanje podjetništva, obveščanje lokalnega okolja o obstoječi pomoči, svetovanje v živo o odpiranju podjetja, pridobivanju subvencij in podobno, širjenje izkušenj in znanja med odgovornimi institucijami po različnih regijah ter povezovanje regionalnih uradnikov, vlagateljev in podjetij v močnejše lokalne ekosisteme.