Počivalšek o Agrokorju: Vidim luč na koncu predora

B. K., Ba. Pa., STA

Bled – Gospodarski minister Zdravko Počivalšek, ki opravlja tekoče posle, se je na Bledu s predstavniki sorodnih ministrstev iz Hrvaške, Srbije, BiH in Črne gore sestal v zvezi z Mercatorjem in Agrokorjem. Počivalšek je kolege povabil na srečanje o temi, ki pokriva pomemben del gospodarstva v regiji. Od hrvaške ministrice za gospodarstvo, podjetništvo in obrt Martine Dalić pa so dobili »informacije iz prve roke«. »Po enem letu smo prišli do tega, da vidimo luč na koncu predora,« je dodal Počivalšek.

Ministri držav, v katerih posluje Agrokor, so zadovoljni s postopki, ki jih vodi izredna uprava Agrokorja, verjamejo, da bo končni sporazum z upniki pripravljen 10. julija in tudi podpisan. Na sestanku na Bledu so izmenjali mnenja in informacije o načrtih v zvezi s prestrukturiranjem skupine v prihodnjem letu. Do prihodnje lastniške strukture se niso hoteli opredeljevati, verjamejo pa, da ruske banke (Sberbank in VTB) in ameriški skladi dolgoročno ne bodo lastniki.

Kaj bo to pomenilo za Mercator, po Počivalškovih navedbah danes niso govorili. Je pa spomnil, da bo moral Mercator tudi sam postoriti še precej, česar se uprava po njegovem prepričanju zaveda. Mercator se mora razdolžiti, rešiti logistične težave in investirati v to, da bo bolje opravljal svoj posel, ter spremeniti poslovni model skladno s spremembami v trgovini na drobno, je naštel minister.

Tako Počivalšek kot srbski podpredsednik vlade in minister za trgovino, turizem in telekomunikacije Rasim Ljajić, podpredsednik sveta ministrov BiH in minister za zunanjo trgovino in gospodarske odnose BiH Mirko Šarović ter črnogorska generalna direktorica direktorata za notranji trg in konkurenco gospodarskega ministrstva Biljana Jakić so podprli napore hrvaške vlade za sanacijo koncerna.

Dalićeva je spomnila, da so podjetja iz teh držav pomemben del hrvaškega koncerna Agrokor. »Zato jasen interes za današnje pogovore,« je pojasnila in povedala, da je sogovornike seznanila z dosedanjimi postopki in rezultati. »A dela je še veliko,« je dejala v izjavi za medije in pojasnila, da je pred izredno upravo Agrokorja zdaj priprava pravnega besedila sporazuma.

Ljajić je dejal, da je današnje srečanje lahko »dober model za reševanje drugih nerešenih vprašanj med državami«, in napovedal, da bodo verjetno jeseni znova pregledali, kaj se je v procesu prestrukturiranja koncerna doseglo. Počivalšek pa je dodal, da vse države na gospodarskem področju dobro sodelujejo in da lahko skozi to sodelovanje »plasiramo pot do boljših odnosov tudi na drugem področju«. »Mislim, da smo danes pokazali odgovornost do te, za vse zelo pomembne teme,« je sklenil.