Podjetja bodo morala biti precej bolj odgovorna za svoje ravnanje

Ljubljana – Zaščita osebnih podatkov pomeni tudi zaščito temeljnih pravic in svoboščin, povezana je tudi z demokracijo, kot jo živimo in uresničujemo, je prepričan Bruno Gencarelli, vodja oddelka za varstvo osebnih podatkov z generalnega direktorata za pravosodje in potrošnike v evropski komisiji.



Sogovornik je od vsega začetka sodeloval pri pripravi Splošne uredbe o zaščiti podatkov (GDPR), ki bo začela veljati 25. maja. Predvsem zavezancem za ravnanje s podatki povzroča njena uveljavitev veliko sivih las, na drugi stani pa postavlja okvir za varno in odgovorno ravnanje s podatki posameznikov, ki so vse bolj del poslovni modelov podjetij. Novi standardi, ki jih uvaja Evropska unija, so vse bolj zgled tudi za druge države sveta. Trend se je okrepil prav pred kratkim, po razkritju škandala Facebook-Cambridge Analytica.



Uredbo GDPR je oz. bo v svojo nacionalno zakonodajo sprejelo le nekaj držav članic EU. Je to lahko težava za podjetja, ki jo morajo vpeljati v svojo poslovno prakso?



No, GDPR je uredba, ki bo avtomatično veljala in zanjo ni potrebna nacionalna zakonodaja. Podjetja so imela dve leti, da se o njeni vsebini poučijo in se pripravijo na izpolnjevanje. Je pa s tem kar veliko dela. Nacionalna zakonodaja je tu zato, da specificira določene aspekte uredbe, še posebej pravila, ki zadevajo javni sektor in ravnovesje med zasebnostjo in temeljnimi pravicami, kot so na primer svoboda izražanja, svoboda tiska in podobno. To so omejena območja, na katerih bi lahko nacionalne ureditve podrobneje interpretirale uredbo. Države članice lahko same določijo obseg, v katerem bodo uporabile te možnosti. Uredba pa bo v popolnosti veljavna ob polnoči 25. maja.