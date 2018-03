Podjetja imajo dobiček, višji od pričakovanj

V zadnjem času je nekaj večjih in srednjih slovenskih podjetij objavilo svoja nerevidirana letna poročila. Njihovi poslovni izidi za preteklo leto so v znamenju nadaljevanja pozitivnega trenda ter ponekod tudi v znamenju višanja dobičkonosnosti. Med ta podjetja spadajo Petrol, SavaRe in Zavarovalnica Triglav, ki imajo v svojem lanskem dobičku dovolj možnosti za izplačilo dividend, podobnih ali višjih kot lani.

Tako bo Petrol, katerega poslovanje leta 2017 je bilo zelo uspešno tako v energetiki kot na področju trgovine, najverjetneje zvišal izplačilo dividende z lanskih 14 evrov na 16 evrov na delnico, kar na ceno delnice pomeni 4,51-odstotni dividendni donos. Petrol je gotovo podjetje z zelo dobrimi finančnimi kazalniki in z zelo dobro rastjo prihodkov tudi v primerjavi z sebi podobnimi tekmeci.