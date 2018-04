Podjetnik Janša plačal Krvavec

Zreče – Alpski investicijski družbi iz Ljubljane v lasti gorenjskega podjetnika Janeza Janše je po štirih mesecih zapletov in podaljševanja roka za izpolnitev pogodbe zreškemu Uniorju le uspelo plačati oziroma od njega odkupiti 98,56-odstotni delež v RTC Krvavec.

Prenos delnic na novega lastnika so v KDD – Centralno klirinški depotni družbi izvedli včeraj. To so zjutraj sporočili iz Uniorja, kjer o višini kupnine še nočejo govoriti. Neuradno pa smo izvedeli, da se bo s tem matični Unior bilančno razdolžil za do pet milijonov evrov, saj je Janša za Krvavec plačal od 1 do 1,5 milijona evrov in obenem prevzel dolgove Krvavca do doslej krovne družbe Unior, ki jih je za tri do štiri milijone evrov.

RTC Krvavec je bil po pogodbi s konzorcijem bank, upnic Uniorja, opredeljen za poslovno nepotrebno premoženje. Banke so morale pred koncem prodaje tudi odobriti prodajno ceno, s prodajo pa je Unior izpolnil še eno izmed zavez do bank upnic v skladu s sindicirano kreditno pogodbo iz leta 2016.