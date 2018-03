Pogajanj o kolektivni pogodbi v Gorenju trenutno ni

Ba. Pa., STA

Velenje – Pogajanja med sindikatom Gorenja in upravo glede podjetniške kolektivne pogodbe, ki jo je vodstvo družbe odpovedalo januarja, trenutno ne potekajo, je danes za STA povedal predsednik Konference Skei Gorenja Žan Zeba. V sindikatu so vseskozi hoteli pogajanja dokončati, vendar uprava nekaterih predlogov ni sprejela, je dodal.

Uprava je enostransko odpovedala podjetniško kolektivno pogodbo, pri čemer pa sklep ni bil sprejet soglasno, je povedal Zeba. »Tako je uprava posegla v vse dosedanje pridobljene pravice zaposlenih. Od svoje odločitve noče odstopiti, zato smo prisiljeni v izvedbo stavke 14. marca, ki bo potekala dve uri v vseh treh izmenah. Odločitev o stavki je podprla tudi večina zaposlenih,« je dejal.

Po njegovih besedah je bila odpoved podjetniške kolektivne pogodbe sprejeta brez analize morebitnih posledic in je bila neupravičena in nepotrebna. Odpoved pogodbe pomeni zmanjšanje vseh pravic, ki so jih delavci v Gorenju pridobili »s trdnim delom in odrekanjem skozi 60-letno zgodovino podjetja«, je poudaril.

Zeba je dodal, da se je sindikat vseskozi pripravljen pogajati o prenovi podjetniške kolektivne pogodbe, a ne za vsako ceno. Še posebej pa ne na način izsiljevanja, kar odpoved podjetniške kolektivne pogodbe po njegovih besedah tudi je.

»Pravice, ki jih imamo zapisane v kolektivni pogodbi, nam niso bile podarjene, temveč smo se zanje morali boriti in tudi trdo pogajati. Ključ rešitve je v rokah uprave Gorenja, ki mora čim prej preklicati sklep o odpovedi podjetniške kolektivne pogodbe,« je povzel Zeba.

Uprava Gorenja kljub ultimatu sindikata, ki je za 14. marec napovedal stavko, ne bo preklicala odpovedi kolektivne pogodbe. Pred kratkim so znova poudarili, da korak nazaj ni prava smer za zagotavljanje prihodnjega razvoja družbe. Želijo si nadaljevanja pogajanj in hitrejšega iskanja rešitve za sprejetje celovito prenovljene kolektivne pogodbe.

Po navedbah uprave Gorenja bodo organizatorjem stavke omogočili, da to pravico uveljavijo v skladu z veljavnimi predpisi. Hkrati pa so ocenili, da je stavka povsem nepotrebna in neupravičena. V dosedanjih pogajanjih za celovito prenovo kolektivne pogodbe so po oceni uprave dosegli velik napredek, zato so pripravljeni na iskanje kompromisa.

»Dosedanja Gorenjeva podjetniška kolektivna pogodba iz leta 1991 je nujno potrebna prenove. Obenem je odpoved podjetniške kolektivne pogodbe legitimna in zakonita poteza katerekoli pogodbene strani, tako delodajalske kot delavske, njena odpoved pa zaposlenim v tem trenutku ne jemlje nikakršnih pravic,« so poudarili.

Dodali so, da je podjetniška kolektivna pogodba kljub odpovedi veljavna še šest mesecev in še nadaljnjih 12, če v vmesnem času ne bo podpisana nova. Pravice zaposlenih tako ostajajo nespremenjene do avgusta 2019.