Pogajanja v Gorenju podaljšana

Ne do jutri, do konca maja se bodo sindikati in uprava še poskušali dogovoriti

Velenje – »V Gorenju se nadaljujejo pogajanja o novi podjetniški kolektivni pogodbi,« so danes presenetili iz Gorenja s sporočilom, ki so ga menda uskladili s sindikati. Čeprav so se predstavniki uprave in sindikata SKEI Gorenje pred mesecem dni dogovorili, da bodo pogajanja končali do 20. aprila, se torej to ne bo zgodilo.

»Pogajalski strani sta v konstruktivnem dialogu močno zbližali stališča v zvezi z nerešenimi vprašanji, vendar jima do postavljenega roka še ni uspelo uskladiti končnega besedila nove kolektivne pogodbe. Tako delodajalska kot sindikalna stran se strinjata, da je kakovostna in učinkovita prenova podjetniške kolektivne pogodbe nujna za zagotavljanje prihodnjega razvoja podjetja, zato sta sklenili dogovor, da bosta pogajanja končali do konca maja 2018,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

Zgovorno je vsaj to, da uprava ne govori več o odpovedi kolektivne pogodbe, temveč o prenovi sedanje. Januarja, ko so sindikat obvestili, da od podjetniške kolektivne pogodbe odstopajo, je to sprožilo revolt in napoved dveurne stavke za 14. marec. Stavka je bila nato prav zaradi dogovora o pogajanjih do 20. aprila v zadnjem trenutku odpovedana. Zdaj so pogajanja torej spet podaljšali.

Že prej je predsednik konference sindikatov SKEI v Gorenju Žan Zeba pojasnil, da so pred nameravano odpovedjo pogodbe v dialogu z upravo dogovorili že večino sprememb kolektivne pogodbe, niso pa mogli privoliti v skrajšanje dopustov za štiri do pet dni. »Privolili bi v skrajšanje letnega dopusta v povprečju za dva dneva, a za delodajalca niti to ni bilo sprejemljivo,« je Zeba povedal že januarja.

Če navedeno drži, kaže, da se socialni dialog med partnerji v Gorenju v treh mesecih vsebinsko ni nikamor premaknil.