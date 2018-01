Pogodba za prodajo Mipovega obrata v Kromberku podpisana

Ba. Pa., STA

Nova Gorica, Pivka − Stečajni upravitelj novogoriške družbe Mip Marko Zaman je s Pivko perutninarstvom podpisal pogodbo o prodaji proizvodnega obrata v Kromberku. Zanj bo iztržil dobre tri milijone evrov. Sodišče mora zdaj upniški odbor in ločitvene upnike pozvati k soglasju, nato pa odločiti o soglasju k sklenjeni pogodbi, je za STA povedal Zaman.

»Predmet prodajne pogodbe so vse premičnine kompleksa Mip in tiste nepremičnine, ki predstavljajo mesnopredelovalni del, torej ključni del, ki je potreben za proizvodnjo mesa,« je pojasnil stečajni upravitelj.

Za druge nestrateško pomembne dele kompleksa pa bodo poskusili najti druge kupce.

Ponudba Pivke perutninarstvo za nakup kromberškega predelovalnega obrata v višini treh milijonov evrov je vključevala sam mesnopredelovalni obrat brez upravne stavbe in okoliških parcel, kar predstavlja okrog 40 odstotkov celotnega kompleksa. »Zaradi rasti proizvodnje in velike prostorske stiske v obstoječi enoti Meso na sedežu podjetja Pivka perutninarstvo na Kalu pri Pivki nove prostore nujno potrebujemo,« je za STA povedal predsednik uprave pivške družbe Janez Rebec.

Dodatna investicija za preselitev in zagon

V Pivki perutninarstvo ocenjujejo, da bo za zagon in preselitev proizvodnje na novo lokacijo potrebna še dodatna investicija v višini 500.000 do 700.000 evrov, za kar naj bi potrebovali od pet do šest mesecev, saj po Rebčevih besedah »želimo tudi na novi lokaciji ohraniti visoke standarde kakovosti, varnosti in sledljivosti živil, potrjene z mednarodnimi certifikati IFS (International food standard) ter nacionalnimi certifikati Višja kakovost in Izbrana kakovosti s čimer izstopamo v slovenskem in mednarodnem prostoru«.

Že pred začetkom poslovanja na Goriškem bodo zaposlili okrog 25 novih sodelavcev, pozneje pa predvidevajo zaposlitev skupno okrog 50 delavcev. Najbolj kompetentne kadre bodo iskali prek objavljenih razpisov.

Pivka perutninarstvo bi na novo lokacijo preselila oddelek predelave mesa, kjer na leto proizvedejo 3000 ton piščančjih barjenih izdelkov, med katerimi so izdelki blagovne znamke Pivka in Njami − vse piščančje hrenovke, posebne salame in pečene prsi ter prsi v ovitku.

Cena obrata se je bistveno znižala

Po stečaju Mipa marca 2009 je bilo poskusov prodaje kromberškega obrata že več in po več neuspelih dražbah je prejšnji stečajni upravitelj Miroslav Benedejčič razpisal dražbo za prodajo po delih. Vendar jo je Zaman po prevzemu vodenja stečajnega postopka konec lanskega novembra preklical in pripravil nov predlog prodaje.

Zbiranje ponudb za Mipovo premoženje v Kromberku se je začelo oktobra lani, Zaman pa se je namesto za dražbo odločil za prodajo prek mednarodnega posrednika. Soglasje k temu načinu prodaje sta dala tudi novogoriško okrožno sodišče in upniški odbor. Za posamezne nepremičnine ni bilo ponudb, za premičnine pa prek dražbenega sistema 8800 ponudb od 93 različnih ponudnikov.

Ob prvotni cenitvi preostalega premoženja je bil kromberški obrat v celoti ocenjen na 30 milijonov evrov, pozneje pa se je cena bistveno nižala.