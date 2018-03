Pomanjkanje poštarjev že vpliva na dostavo pošiljk

Zaradi redkejših obiskov poštarjev ne zamujajo le pisemske pošiljke, ampak tudi reklamni prospekti in časopisi.

Ljubljana – Medtem ko Pošta Slovenije zaradi racionalizacije zapira in preoblikuje pošte po državi očitno tudi vsakodnevna dostava pošiljk ni več samoumevna, niti v mestih ne. To med državljani marsikje sproža slabo voljo, saj zaradi redkejših obiskov poštarjev ne zamujajo le pisemske pošiljke, ampak tudi reklamni prospekti in časopisi.

Pošta, ki je v popolni državni lasti, po zakonu o poštnih storitvah opravlja javno univerzalno storitev prevoza in dostave poštnih pošiljk, ki naj bi jo opravljala pet delovnih dni na teden z najmanj eno dostavo na dan na dom.A v zadnjih tednih so nas bralci iz več slovenskih krajev opozorili, da poštarji pošiljk ne dostavljajo več vsak dan kot prej.