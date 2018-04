Posli z NEK razklali hrvaško politiko in razjezili Posavce

Krško – Po začasnem imenovanju Staneta Rožmana za predsednika uprave Neka 10. aprila bo Gen energija danes na seji skupščine spet iskala soglasje Hrvaške za reden Rožmanov mandat. Če ga bodo sosedi še vedno pogojevali s sporno zamenjavo hrvaškega člana uprave Neka Hrvoja Perharića, napredka ne bo.



»Težko bi rekel, da bo jutri dosežen napredek. Morda pa, bomo videli,« je včeraj dejal Martin Novšak, predsednik uprave Gena energije. »Že na prvi seji skupščine smo dejali, da Hrvaški ne odrekamo pravice, da kadarkoli zamenja svojega člana uprave. A zahtevamo, da izberejo človeka, ki ima primerne kvalifikacije, skladno s svetovno prakso,« je odločen Novšak. V Krškem naslednike ključnih kadrov, Slovence in Hrvate, načrtno šolajo od leta 2006.



Če skupščina rednega mandata Rožmanu danes ne bo potrdila, bo v prihodnje lahko imenovana tričlanska strokovna arbitraža. Gen energija in Hep bosta v tem primeru predlagala po enega člana, tretjega bosta morala izbrati soglasno. Novšak pravi, da če bo Hep vztrajal pri imenovanju Medakovića, odločitev, kako naprej, danes še ne bo znana. Na Hrvaškem se je zaradi ambicij predsednika koalicijske stranke HNS Ivana Vrdoljaka, da zamenja hrvaškega člana uprave Neka Hrvoja Perharića, kar je poleg blokade Gena energije neuspešno poskušal doseči že leta 2015, razvnela pravcata medijska afera.



Perharić toži Vrdoljaka



»Zagrenil bom življenje tebi, tvojim otrokom in tvoji družini,« je ena od domnevnih telefonskih izjav Vrdoljaka, izrečena novembra 2015. Takratni hrvaški minister za gospodarstvo je od Perharića menda zahteval, da po vsega enem od predvidenih petih let njegovega mandata odstopi s položaja hrvaškega člana uprave Neka. Hrvat, v Neku zaposlen od leta 1982, se je zaradi groženj odločil za tožbo.



Po javnem razkritju obtožnice konec prejšnjega tedna je Vrdoljak medijem postregel s podatkom, da Perharić kot hrvaški član uprave ščiti slovenska podjetja. Vrdoljak je na podlagi podatka, da je uprava Neka v obdobju 2010–2014 61,4 odstotka poslov zaupala slovenskim podjetjem, hrvaškim pa 23,5 odstotka, izračunal, da je Perharić Hrvaško oškodoval za več kot dve milijardi kun.



Perharića je včeraj dejal, da želi Vrdoljak, ki se je leta 2015 kot minister za gospodarstvo in vodja hrvaške meddržavne komisije za Nek podpisal pod izjavo o uspešnem delu uprave Neka, z lažjo pozornost preusmeriti od bistva problema: »Agresivno vsiljuje svojega nekompetentnega kandidata in arogantno ignorira dejstvo, da so analize pokazale, da so bili vzroki nesreč v Černobilu in Fukušimi katastrofalne odločitve nekompetentnih ljudi na vodilnih mestih.«



Perharić želi ovreči mit, da bi morala Nek posel med slovenska in hrvaška podjetja razdeliti enakopravno. Z vidika jedrske varnosti in ekonomičnosti izbira izvajalcev, kot pravi, temelji predvsem na strokovnosti in interesu ponudnikov ter na njihovem uspešnem nastopu v postopku javnih naročil: »Na 85,2 odstotka razpisov Neka hrvaška podjetja ponudbe sploh niso oddala. V primerih, ko so se na razpise odzvala, so bila 50,6-odstotna.«