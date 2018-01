Poslovna srečanja, dogodki in kongresi s sprostitvijo

Podčetrtške terme zaradi svoje lege stavijo predvsem na kongresne in druge poslovne goste, ki pri njih ostanejo vsaj dva dni. Temu primerni so tudi programi, v katerih stavijo na dobro počutje, zato gostom pripravijo posebne sprostitvene programe pred in tudi med kongresom oziroma poslovnimi dogodki. Ne nazadnje so prav v Termah Olimia prvi zasnovali tako imenovani selfness.

Kongresni turizem sestavlja v poslovanju Term Olimia petodstotni delež. Tudi z lansko popolno prenovo hotela Sotelia, ko so v njem popolnoma prenovili kongresni center, si prizadevajo za povečanje deleža kongresnih gostov. Zanje imajo v Kongresnem centru Olimia sedem moderno opremljenih dvoran z vsemi potrebnimi tehničnimi zahtevami. Skupaj lahko sprejmejo do 450 gostov. Direktor marketinga in prodaje Vasja Čretnik pravi, da je prednost Term Olimia v dodatni ponudbi: »Gre predvsem za velnes, posebno kulinariko in okolico, kjer izvajamo dopolnilne sprostitvene programe med poslovnim in družabnim delom. Glede na našo specifiko in geostrateški položaj se seveda usmerjamo v skupine, ki pridejo za vsaj eno noč, če ne za dve.«